Дома попечения повысили плату за место на 100 евро

В Алутагузеском попечительском центре, где плата за место одна из самых высоких в Ида-Вирумаа, все места заняты, и никто не забирал из центра своих близких из-за цены. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Рост цены на электроэнергию и необходимость повысить зарплаты работников привели к росту платы за место во всех домах попечения, и она все больше становится не по карману пожилым людям и их близким.