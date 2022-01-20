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Дома попечения повысили плату за место на 100 евро

В Алутагузеском попечительском центре, где плата за место одна из самых высоких в Ида-Вирумаа, все места заняты, и никто не забирал из центра своих близких из-за цены. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Рост цены на электроэнергию и необходимость повысить зарплаты работников привели к росту платы за место во всех домах попечения, и она все больше становится не по карману пожилым людям и их близким.

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Родным известного ида-вируского гида Энна Кяйсса, живущего в Канеписком доме попечения в южной Эстонии, повезло в том смысле, что треть платы за место вносит Тойлаская волость.

- Плата за место - в районе 900 евро, пенсия папы тоже, мы вчетвером - мама и трое детей - платим по 50 евро каждый. Пока это нетрудно, - рассказал сын Энна Свен.

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