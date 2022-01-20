Дома попечения повысили плату за место на 100 евро
Рост цены на электроэнергию и необходимость повысить зарплаты работников привели к росту платы за место во всех домах попечения, и она все больше становится не по карману пожилым людям и их близким.
Рост цены на электроэнергию и необходимость повысить зарплаты работников привели к росту платы за место во всех домах попечения, и она все больше становится не по карману пожилым людям и их близким.
Родным известного ида-вируского гида Энна Кяйсса, живущего в Канеписком доме попечения в южной Эстонии, повезло в том смысле, что треть платы за место вносит Тойлаская волость.