Главная награда турнира Талпаса уехала в этом году в Вяндра

Представляющий борцовский клуб "Suure Karu Pojad" Силлинг в решающем матче победил в весовой категории до 82 кг, в которой в свое время выступал также Аво Талпас, Грегора Андреаса Амелкина.

На этот раз в турнире участвовал 71 борец. В греко-римской борьбе конкуренцию эстонским спортсменам составили более двадцати литовских борцов. Литовская команда заняла первые места в трех весовых категориях как у взрослых, так и у кадетов.

Учрежденный ветераном борьбы Сергеем Полуяненковым приз самому техничному борцу достался выступавшему в классе кадетов в весовой категории до 48 кг Рихарду Паювийдику из борцовского клуба "Nelson".

Главный организатор турнира памяти Талпаса Ильмар Талусте сказал, что из-за коронаограничений участников оказалось на сей раз чуть меньше, чем в прежние годы, а в некоторых весовых категориях выступали всего по несколько борцов. В последний момент от поездки в Эстонию вынуждены были отказаться латвийские борцы. В категории Талпаса соревновались нынче четыре борца, так как несколько сильнейших борцов Эстонии участвовали в эти же выходные в турнире в Финляндии.

- Но в целом турнир удался. Важно, что традицию удалось продолжить после прошлогоднего пропущенного турнира. Было много интересных матчей и красивых приемов, - сказал Талусте, отметив, что очень хорошее и ровное впечатление произвели литовские борцы.

В 41-й раз организовавший турнир памяти Талпаса 83-летний Ильмар Талусте сказал, что нынешний турнир для него, как главного организатора, стал последним, поскольку он передает эстафетную палочку бывшему борцу Сийму Абнеру, работающему учителем физкультуры в Ярвеской школе и в последние годы являвшемуся одним из главных помощников при организации турнира.