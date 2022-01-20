ОДИН ВОПРОС ⟩ Что побудило отказаться от должности?

Валерий КОРБ:

- Скажу прямо - решил отказаться от этой должности по состоянию здоровья. Последнее время пришлось несколько раз лежать в больнице, и до сих пор не могу сказать, что полностью восстановился и чувствую себя хорошо. Стараюсь, но, следуя совету врачей, все-таки решил уменьшить рабочую нагрузку. Должность председателя комиссии по культуре и образованию - ответственная и хлопотная.

Вопрос о том, кто меня заменит, еще обсуждается, но прежде были договоренности с Партией реформ, что они возьмут на себя две комиссии. Скорее всего, так и будет. Предполагаю двух возможных кандидатов - это Даниил Стародубцев и Светлана Владимирова. Так как Даниил уже возглавляет бюджетную комиссию, вероятнее последний вариант. Считаю его хорошим: Светлана Владимирова была директором Ярвеской русской гимназии, сейчас возглавляет Славянскую основную школу. Успешно справляется, многое знает и умеет, нет сомнений, что справится и с этой ответственной должностью.