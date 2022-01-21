Возле Кохтла-Ярвеского центра культуры поселятся герои мультиков

До последнего дня устроители фестиваля не были уверены в том, что задуманное получится - глубокий снег растаял за пару дождливых и теплых дней. Но так же быстро опять насыпало - и конкурс все-таки состоится! Начало в 11.00.

Трактор уже собрал большие кучи строительного материала, инструменты и прочее скульпторы, как обычно, принесут с собой.

Координатор проекта Марина Йоутси сказала, что горожане любят этот фестиваль и активно готовятся, зарегистрировались 13 команд. "Возраст участников не ограничивается, количество от двух до восьми человек, - перечисляет она. - Размер фигуры зависит только от задумки команды, которую следует воплотить за два часа".