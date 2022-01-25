Бывший йыхвиский волостной архитектор Наталия Абель стала помощником тойлаского волостного старейшины

Абель была критично настроена к волостному управлению, назначенному в Йыхви на должность после выборов, и решила покинуть должность архитектора. "Я подала заявление об уходе, так как не терплю такого отношения, как там сейчас. Волостное управление из шести членов - это уму непостижимо. У них (членов волостного управления) нет технических знаний", - сказала она тогда "Северному побережью".