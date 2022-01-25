Бывший йыхвиский волостной архитектор Наталия Абель стала помощником тойлаского волостного старейшины
Бывший йыхвиский волостной архитектор Наталия Абель работает помощником волостного старейшины в Тойласком волостном управлении.
Бывший йыхвиский волостной архитектор Наталия Абель работает помощником волостного старейшины в Тойласком волостном управлении.
После осенних выборов Тойлаское волостное управление объявило конкурс на замещение вакантной должности помощника волостного старейшины, отвечающего за хозяйственные вопросы, и победила в нем Наталия Абель.