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Бывший йыхвиский волостной архитектор Наталия Абель стала помощником тойлаского волостного старейшины

Наталия Абель была когда-то помощником волостного старейшины в Йыхви, а теперь занимает должность помощника старейшины в Тойла. ФОТО: Частный архив

Бывший йыхвиский волостной архитектор Наталия Абель работает помощником волостного старейшины в Тойласком волостном управлении.

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После осенних выборов Тойлаское волостное управление объявило конкурс на замещение вакантной должности помощника волостного старейшины, отвечающего за хозяйственные вопросы, и победила в нем Наталия Абель.

Абель была критично настроена к волостному управлению, назначенному в Йыхви на должность после выборов, и решила покинуть должность архитектора. "Я подала заявление об уходе, так как не терплю такого отношения, как там сейчас. Волостное управление из шести членов - это уму непостижимо. У них (членов волостного управления) нет технических знаний", - сказала она тогда "Северному побережью".

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