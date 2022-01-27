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"MustonenFest" приведет в Йыхви мужской хор православной церкви

Мужской хор "Logos", в составе которого 13 певцов, известен во всем мире. ФОТО: Vlad Surskis

Во вторник, 1 февраля, в Йыхвиском концертном доме в рамках "MustonenFest" на сцену выйдет мужской хор Латвийской православной церкви "Logos".

Ожидается обычное для хорового концерта музыкальное впечатление, разве что "Logos" отличается своим репертуаром: в программе концерта - русская и еврейская ортодоксальная музыка, отметила продюсер Туули Метсоя.

Мужской хор Латвийской православной церкви родился по инициативе священника Иоанна Шенрока. Он занялся созданием и развитием хора, исполняющего православную музыку, в 1990-е годы, когда это вновь стало возможно.

В ноябре 2013 года хор возродился в новом обличье, как мужской хор Латвийской православной церкви, обретя также новое дыхание. Сейчас в хоре поют 13 музыкантов, выступающих по всему миру. Название хора "Logos" (в переводе с греческого - слово, мысль, осмысление) глубоко символично: с помощью слова до слушателя стараются донести смысл песнопений, распространить духовное и гуманистическое учение, а также создать связь между слушателями и музыкантами.

"Logos" приведет в концертные залы Эстонии "MustonenFest", являющийся одним из старейших музыкальных фестивалей Эстонии и устраиваемый каждый год. О музыкальных пристрастиях и широте взглядов художественного руководителя фестиваля Андреса Мустонена свидетельствуют выступающие в рамках фестиваля самые выдающиеся музыкальные коллективы Эстонии и зарубежные исполнители высокого уровня.

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