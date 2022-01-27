"MustonenFest" приведет в Йыхви мужской хор православной церкви

Ожидается обычное для хорового концерта музыкальное впечатление, разве что "Logos" отличается своим репертуаром: в программе концерта - русская и еврейская ортодоксальная музыка, отметила продюсер Туули Метсоя.

Мужской хор Латвийской православной церкви родился по инициативе священника Иоанна Шенрока. Он занялся созданием и развитием хора, исполняющего православную музыку, в 1990-е годы, когда это вновь стало возможно.

В ноябре 2013 года хор возродился в новом обличье, как мужской хор Латвийской православной церкви, обретя также новое дыхание. Сейчас в хоре поют 13 музыкантов, выступающих по всему миру. Название хора "Logos" (в переводе с греческого - слово, мысль, осмысление) глубоко символично: с помощью слова до слушателя стараются донести смысл песнопений, распространить духовное и гуманистическое учение, а также создать связь между слушателями и музыкантами.