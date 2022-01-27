Андрес Метсоя: В энергетике надо избавиться от догм

Может быть, настало время начать эти дебаты более широко и в Европе? Если мы поставили под сомнение вопрос СО2, как поступили и многие другие страны, то, может, нам и поискать надо равновесие между средой природной и экономической?

Мы живем сейчас в догмах. Надо вести больше дебатов, избавляться от существующих рамок, думать о национальных интересах и о том, как обеспечить себя необходимой электроэнергией, сделав ее по возможности зеленой, и избавиться в среднесрочной перспективе от этого сурового следа в контексте сланцевой энергетики, не угрожая этому сектору здесь и сейчас.