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Андрес Метсоя: В энергетике надо избавиться от догм

Андрес Метсоя, депутат Рийгикогу ФОТО: Urmas Luik/Pärnu Postimees

Как прийти в обществе к единому пониманию того, что энергия - в том числе энергобезопасность - это наше общее дело, а не только Каи Каллас как главы правительства в правительственном кабинете.

Может быть, настало время начать эти дебаты более широко и в Европе? Если мы поставили под сомнение вопрос СО2, как поступили и многие другие страны, то, может, нам и поискать надо равновесие между средой природной и экономической?

Мы живем сейчас в догмах. Надо вести больше дебатов, избавляться от существующих рамок, думать о национальных интересах и о том, как обеспечить себя необходимой электроэнергией, сделав ее по возможности зеленой, и избавиться в среднесрочной перспективе от этого сурового следа в контексте сланцевой энергетики, не угрожая этому сектору здесь и сейчас.

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