"Enefit Green" начинает строительство ветропарка Пуртсе

Пуртсеский парк с пятью ветрогенераторами начнет работу в следующем году и будет производить около 46 гигаватт-часов электроэнергии в год, что равняется годовому электропотреблению всей волости Люганузе. Мощность парка - 21 мегаватт.

На строительство ветропарка уйдет 28 миллионов евро.

По словам председателя правления "Enefit Green" Ааво Кярмаса, строительство в Эстонии нового ветропарка - хорошая новость для всей отрасли возобновляемой энергетики. "Пуртсеский парк - первый за несколько лет крупный ветропарк на стадии строительства, и произведенная им зеленая электроэнергия поступит в дома Эстонии уже в следующем году. Это показывает, что экологичное производство электроэнергии по более низкой цене возможно вывести на рынок за очень короткий срок, если пройден этап планировок", - сказал Кярмас.

"Enefit Green" в начале прошлого года приобрело проект развития ветропарка Пуртсе у фирмы "Raunistal", которая готовилась к строительству ветропарка 15 лет.

Прежний собственник "Raunistal" Райво Пихлак тогда сказал, что его предприятие было заинтересовано в продаже проекта ветропарка и он рад, что о сделке договорились именно с "Enefit Green". "Приятно видеть, что моя многолетняя работа теперь даст реальные плоды в виде ветропарка", - сказал Пихлак.

"Raunistal" планировала установить в Пуртсе в общем 13 ветряков, но для остальных восьми ветряков, по словам Пихлака, требовалось решить земельный вопрос.