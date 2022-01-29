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Эви Крузман: "В социальной работе нельзя обижаться"
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Эви Крузман говорит, что по характеру она щедрый человек и не ждет ничего взамен.
Эви Крузман, занимающаяся социальной работой со времен возрождения Эстонской Республики, чувствует, что молодежь дышит в спину, и постоянно учится новому. "Если бы здоровье выдерживало, я бы еще долго занималась этой работой", - говорит руководитель социальной работы в Алутагузеской волости, удостоенная в прошлом году награды за дело жизни в социальной сфере.
- Как вы оказались на стезе социальной работы?