Эви Крузман, занимающаяся социальной работой со времен возрождения Эстонской Республики, чувствует, что молодежь дышит в спину, и постоянно учится новому. "Если бы здоровье выдерживало, я бы еще долго занималась этой работой", - говорит руководитель социальной работы в Алутагузеской волости, удостоенная в прошлом году награды за дело жизни в социальной сфере.

- В конце 1980-х годов супруга направили работать директором в совхоз "Тудулинна", и мы с семьей переехали из Кивиыли туда жить. Осенью 1991 года были образованы волости, и тогдашний старейшина Тудулиннаской волости пришел ко мне домой и спросил, не хочу ли я поступить на работу в волостную управу. В феврале 1992 года я начала работать социальным советником в Тудулиннаском волостном управлении.