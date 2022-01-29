С начала текущего года в Идаской префектуре полиции работает веб-полицейский Олег Корныльев (36). Его рабочие дни проходят в основном в виртуальном пространстве, но он уверяет, что это не скучно, а интересно, и есть большие возможности для саморазвития.

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Олег Корныльев служит в Идаской префектуре полиции с 2005 года, был патрульным, работал в службе временного содержания в арестном доме, последние полтора года работал участковым в Люганузе. Узнав о том, что в префектуре ищут нового веб-полицейского, решил предложить свою кандидатуру.

- Около года наблюдал за коллегой из Пярну, поэтому в голове сложился фоновый рисунок и представление об этой работе. Подал заявление, прошел тестирование - и меня утвердили на эту должность.