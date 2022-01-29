Университеты ищут в Нарве добровольцев, чтобы научиться разбираться в душах горожан

Университеты ищут в Нарве добровольцев, чтобы научиться разбираться в душах горожанНикакой слежки "большого брата"!
При участии нарвитян-добровольцев создается новый инструмент оценивания удовлетворенности городской средой. Замеры физиологических и эмоциональных реакций подопытных выполнят объективные датчики и психологические тесты, а ученые из интернациональной команды нарисуют шкалу благополучия на карте. Если получится, то "детектор честных оценок" сможет сломать шаблонные отношения к тем или иным местам.