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  • Университеты ищут в Нарве добровольцев, чтобы научиться разбираться в душах горожан
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Университеты ищут в Нарве добровольцев, чтобы научиться разбираться в душах горожан
Никакой слежки "большого брата"!

Нарвитяне покажут исследователям свое истинное отношение к конкретным местам городской среды. ФОТО: Ilja Smirnov / Arhiiv

При участии нарвитян-добровольцев создается новый инструмент оценивания удовлетворенности городской средой. Замеры физиологических и эмоциональных реакций подопытных выполнят объективные датчики и психологические тесты, а ученые из интернациональной команды нарисуют шкалу благополучия на карте. Если получится, то "детектор честных оценок" сможет сломать шаблонные отношения к тем или иным местам.

Город Нарва принимает участие в пилотном проекте "Шкала оценки благополучия в городском планировании для создания более качественной жилой среды", проводимом "FinEst Center for Smart Cities" при Таллиннском техническом университете с исследователями из финского университета Аалто.

Если все получится, то обкатанный в Нарве инструмент станет универсальным, применимым в любом другом городе. Шкала благополучия будет учитывать человеческие физиологические и эмоционально-психологические показатели, сочетая их с пространственными параметрами среды.

Это поможет максимально объективно оценить ту или иную городскую местность, чтобы помочь задать точный вектор ее развития.

Подопытная Нарва

Интернациональная команда исследователей в настоящий момент разрабатывает собственно методику измерения удовлетворенности городской средой. Ориентировочно весной начнут проводить исследования, что называется, на местности.

В подопытной Нарве организатором выступает департамент архитектуры и городского планирования. Он взялся помочь в сборе необходимых данных и организовать общение с населением.

Как пояснили в департаменте, Нарва взамен получит визуализацию показателя благополучия и связанных с ним параметров в виде слоев городской карты. Анализ слоев поможет принять более взвешенные пространственные решения при составлении новой общей планировки города, которую в Нарве именно сейчас и составляют.

Главный архитектор Нарвы Пеэтер Тамбу пояснил, что отношение горожан к городской среде прежде изучалось на основе опросов. Минус в том, что человек склонен ретранслировать общепринятое мнение. "Например, в городе принято считать этот квартал плохим. Или, наоборот, все говорят, что на променаде хорошо и красиво, и респондент так же и отвечает, а на самом деле у него в этом месте может возникать стресс".

Никакой слежки за горожанами

Измерения реакций участников в конкретных точках Нарвы станут одной частью проекта. Замеры будут осуществляться прямо на местах, так что на людях не будет круглосуточно никаких датчиков или следящей аппаратуры.

Другая важная часть измерений - ответы людей на специально подготавливаемые тартускими учеными психологические вопросы. Так можно будет понять эмоциональное восприятие человеком оцениваемого места.

Поиск сорока добровольцев уже идет (см. инфоящик ниже).

Третья часть работы исследователей на местности - подробнейшее описание и измерение самой среды в тех же самых контрольных точках.

Проект может удивить - или может не получиться

Замеры для начала в четырех точках Нарвы стартуют весной. На базе первых данных будет формироваться инструментарий. Новые измерения уже в восьми точках проведут во втором полугодии.

- Потом вся информация проанализируется, и тогда мы узнаем - удалось или не удалось, работает ли это, - говорит Пеэтер Тамбу.

Он также не исключил, что результаты могут удивить, дать ответы на некоторые вопросы.

- У нас в Нарве много таких мест, где по всем объективным критериям должно быть хорошо, а людям там почему-то не нравится, даже в центре города. А есть такие места, которые вроде и не должны нравиться, ничего хорошего там нет, но даже по рекламе недвижимости видно, что ценятся они высоко. Чтобы понять все это, надо как-то мерять, - отметил главный архитектор подопытного города.

Пилотный проект "Шкала оценки благополучия в городском планировании для создания более качественной жизненной среды"

  • Задача - создать на основе инновационного метода инструмент, который, сочетая физиологические, психологические и пространственные показатели, поможет максимально объективно оценить ту или иную городскую среду. Для первых исследований выбраны отдельные точки на карте Нарвы, где удовлетворенность средой будет измеряться у реальных людей.
  • Проект направлен на преодоление разрыва между градостроителями и реальными городскими жителями. Разрабатываются метод и инструмент, совмещающие объективные показатели с субъективными психологическими для оценивания среды, которая представляется безопасной, удобной, интересной, приятной. Или, наоборот, чтобы определить такую среду, которая ощущается небезопасной, стрессовой, непривлекательной. Результатом станет визуализация показателя благополучия и связанных с ним параметров в виде слоев городской карты.
  • Организатор - инновационное исследовательское сообщество "FinEst Center for Smart Cities" при Таллиннском техническом университете. Им реализуется программа "Smart City" ("Умный город"). Первая цель - поиск умных решений реальных проблем городов, вторая цель - практическое применение результатов исследований в городах. Финансируется Фондом регионального развития Евросоюза и Министерством образования и науки Эстонии.
  • На открытый конкурс идей "Smart City" в 2020 году поступила 71 идея, из которых поэтапно отобрали шесть. Одной из них стала "Шкала оценки благополучия".
  • Проект возглавляют Иво Фридолин и Кюлле Тярнов. Городом-партнером выступает Нарва, представляемая департаментом архитектуры и городского планирования. Нарва ищет новые возможности для улучшения своих районов, для удержания и привлечения жителей и инвестиций.
  • Будут вовлечены и другие города, так как цель - разработать новую услугу для "FinEst Center for Smart Cities", пригодную для разных мест в Европе. Ключевым партнером выступает университет Аалто (Финляндия).
  • Период реализации проекта - с января 2022 по июнь 2023 года. Бюджет составляет округленно 600 тысяч евро.
  • В Нарве в настоящее время ведется набор сорока горожан-добровольцев для участия. Контактное лицо проекта в Нарвской горуправе - Жаклин Холтер (тел. 504 0517, jackline.holter@narva.ee).

Источники: finestcentre.eu, taltech.ee, narva.ee

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