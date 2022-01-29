Университеты ищут в Нарве добровольцев, чтобы научиться разбираться в душах горожан

Город Нарва принимает участие в пилотном проекте "Шкала оценки благополучия в городском планировании для создания более качественной жилой среды", проводимом "FinEst Center for Smart Cities" при Таллиннском техническом университете с исследователями из финского университета Аалто.

Если все получится, то обкатанный в Нарве инструмент станет универсальным, применимым в любом другом городе. Шкала благополучия будет учитывать человеческие физиологические и эмоционально-психологические показатели, сочетая их с пространственными параметрами среды.

Это поможет максимально объективно оценить ту или иную городскую местность, чтобы помочь задать точный вектор ее развития.

Подопытная Нарва

Интернациональная команда исследователей в настоящий момент разрабатывает собственно методику измерения удовлетворенности городской средой. Ориентировочно весной начнут проводить исследования, что называется, на местности.

В подопытной Нарве организатором выступает департамент архитектуры и городского планирования. Он взялся помочь в сборе необходимых данных и организовать общение с населением.

Как пояснили в департаменте, Нарва взамен получит визуализацию показателя благополучия и связанных с ним параметров в виде слоев городской карты. Анализ слоев поможет принять более взвешенные пространственные решения при составлении новой общей планировки города, которую в Нарве именно сейчас и составляют.

Главный архитектор Нарвы Пеэтер Тамбу пояснил, что отношение горожан к городской среде прежде изучалось на основе опросов. Минус в том, что человек склонен ретранслировать общепринятое мнение. "Например, в городе принято считать этот квартал плохим. Или, наоборот, все говорят, что на променаде хорошо и красиво, и респондент так же и отвечает, а на самом деле у него в этом месте может возникать стресс".

Никакой слежки за горожанами

Измерения реакций участников в конкретных точках Нарвы станут одной частью проекта. Замеры будут осуществляться прямо на местах, так что на людях не будет круглосуточно никаких датчиков или следящей аппаратуры.

Другая важная часть измерений - ответы людей на специально подготавливаемые тартускими учеными психологические вопросы. Так можно будет понять эмоциональное восприятие человеком оцениваемого места.

Поиск сорока добровольцев уже идет (см. инфоящик ниже).

Третья часть работы исследователей на местности - подробнейшее описание и измерение самой среды в тех же самых контрольных точках.

Проект может удивить - или может не получиться

Замеры для начала в четырех точках Нарвы стартуют весной. На базе первых данных будет формироваться инструментарий. Новые измерения уже в восьми точках проведут во втором полугодии.

- Потом вся информация проанализируется, и тогда мы узнаем - удалось или не удалось, работает ли это, - говорит Пеэтер Тамбу.

Он также не исключил, что результаты могут удивить, дать ответы на некоторые вопросы.