В Сомпа проведут исследование теплотрассы

Лидер Союза жителей Сомпа Диана Берсенева почти пять лет стучится во все двери, чтобы помочь жителям микрорайона, дома которых недостаточно отапливаются. Разговоров было много, результата нет. Но теперь появилась надежда, что горожан услышали и дело сдвинется с мертвой точки.

- Янек Пахка, лидер союза "Рестарт Кохтла-Ярве", с которым мы не раз обсуждали эту тему, организовал встречу с мэром и руководством муниципального предприятия "OSK Grupp", обслуживающего теплотрассу, - сказала Диана. - Полуторачасовой разговор получился конструктивным: обсудили договоры оказания услуг, температурные графики подачи воды в сети, вопросы технического состояния теплотрассы. Мэр пообещал, что в этом году организуют технический аудит, который поможет выявить проблемные участки в теплосети, чтобы потом искать решения по их устранению. Это уже прогресс - до сих пор мы ни разу не слышали никаких обещаний чиновников.