В Сомпа проведут исследование теплотрассы
В текущем году будет организован аудит теплотрассы в Сомпа с целью выявить проблемные места, чтобы впоследствии найти варианты решения, как улучшить теплоснабжение старых домов.
В текущем году будет организован аудит теплотрассы в Сомпа с целью выявить проблемные места, чтобы впоследствии найти варианты решения, как улучшить теплоснабжение старых домов.
Лидер Союза жителей Сомпа Диана Берсенева почти пять лет стучится во все двери, чтобы помочь жителям микрорайона, дома которых недостаточно отапливаются. Разговоров было много, результата нет. Но теперь появилась надежда, что горожан услышали и дело сдвинется с мертвой точки.