На ближайшие два сезона куратором театрального центра "Vaba Lava" с площадками в Таллинне и Нарве стал норвежец Харальд Розенстрём - актер театра и кино, успевший поработать в разных странах, включая Россию, где учился у известного российского режиссера Кирилла Серебренникова, участвовал в нескольких постановках московского "Гоголь-центра". С 2017 года он является ректором театральной школы Сольбаккена в Норвегии.

- Сейчас я живу в Осло, работаю ректором в театральной школе, придется совмещать, но показалось очень интересно. По сути я до сих пор ничего не знал об Эстонии, приехал в Таллинн второй раз, а в Нарве впервые. Проведя здесь несколько дней, понял, что мне все это очень близко. Может быть, потому, что Нарва во многом напоминает Россию, история города тесно связана с ней, люди говорят по-русски. Я учился в России и жил там семь лет, мне это близко, - сказал он.