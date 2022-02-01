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НОВАЯ ЭРА ⟩ Новый куратор норвежец Харальд Розенстрём приведет в "Vaba Lava" театры разных стран
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Харальд Розенстрём впервые в Нарве, говорит, что уже встретил много приятных и вежливых людей, особенно привлекает культурное разнообразие этого города, которое называет уникальным.
На ближайшие два сезона куратором театрального центра "Vaba Lava" с площадками в Таллинне и Нарве стал норвежец Харальд Розенстрём - актер театра и кино, успевший поработать в разных странах, включая Россию, где учился у известного российского режиссера Кирилла Серебренникова, участвовал в нескольких постановках московского "Гоголь-центра". С 2017 года он является ректором театральной школы Сольбаккена в Норвегии.
Харальд Розенстрём откликнулся на приглашение руководителя "Vaba Lava" Мярта Меоса, потому что предложение разработать скандинавскую программу для театральной сцены в Эстонии показалось интересным.