В кохтла-ярвеском хоккейном дерби "Everest" указал место "Viru Sputnik"
В чемпионате Эстонии по хоккею с шайбой итоговый счет в матче двух кохтла-ярвеских команд - 12:4 - ясно показал, что "Everest" сейчас сильнее, чем "Viru Sputnik".
В чемпионате Эстонии по хоккею с шайбой итоговый счет в матче двух кохтла-ярвеских команд - 12:4 - ясно показал, что "Everest" сейчас сильнее, чем "Viru Sputnik".
Равная борьба шла на протяжении двух периодов, после которых "Everest" вел 4:2. Однако в последней трети "Everest" забил сопернику шесть безответных шайб. Трижды отличились Яков Наумов и Флорентин Мантулов.
Поскольку Кохтла-Ярвеский ледовый холл по-прежнему на ремонте, кохтла-ярвеские команды на этот раз мерились силами в Тарту.
После неважного начала сезона нащупал свою игру "Narva PSK", который в последней встрече обыграл таллиннский "Vipers" со счетом 7:3.
В таблице лиги мастеров самое высокое, четвертое, место среди ида-вируских команд занимает "Everest" с 14 очками. "Narva PSK" с семью очками идет предпоследним, а "Viru Sputnik" с пятью очками - на последнем, седьмом месте.