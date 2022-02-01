В кохтла-ярвеском хоккейном дерби "Everest" указал место "Viru Sputnik"

Равная борьба шла на протяжении двух периодов, после которых "Everest" вел 4:2. Однако в последней трети "Everest" забил сопернику шесть безответных шайб. Трижды отличились Яков Наумов и Флорентин Мантулов.

Поскольку Кохтла-Ярвеский ледовый холл по-прежнему на ремонте, кохтла-ярвеские команды на этот раз мерились силами в Тарту.

После неважного начала сезона нащупал свою игру "Narva PSK", который в последней встрече обыграл таллиннский "Vipers" со счетом 7:3.