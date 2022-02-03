Маре Роозилехт: Своей ли головой думают депутаты горсобрания?

В первые месяцы новый созыв принимает важные решения на несколько последующих лет вперед, в том числе формирует комиссии, выбирает представителей в попечительские советы образовательных и культурных учреждений, в совет Союза городов и волостей и многое другое. Это также время для обновления и актуализирования различных документов, регулирующих работу горуправы и собрания.

И хотя в горсобрании представлены различные партии и избирательные союзы, одни из которых "у власти", а другие в оппозиции, общей целью всех народных представителей должно быть развитие города, образования, культуры и т.д.

К сожалению, такого ЖЕЛАНИЯ не наблюдается. Представители "Restart Kohtla-Järve" и соцдемов уже сделали несколько предложений об изменениях, за которые просто не проголосовали. Не было ни дискуссии, ни объяснений - были просто против.

Складывается ощущение, что большая часть членов собрания либо не понимают, о чем идет речь, либо исполняют чьи-то указания. Стоит признать, некоторые депутаты уже начали задумываться и в единичных случаях осмеливаются голосовать по-своему или хотя бы воздерживаться.

В то же время страх перед некоторыми оппозиционными депутатами настолько велик, что их даже не осмеливаются избрать ни в один попечительский совет. Хотя это энергичные профессионалы сферы образования и культуры с очень широким кругозором. Вместо них избирают некомпетентных "отсиживающихся деятелей", которые не в состоянии выполнять даже представительской функции в горсобрании.

Образованность - это комплекс знаний и опыта, которые, в отличие от образования, не описываются в школьных удостоверениях, но о них хорошо говорит способность человека самостоятельно думать и смело высказывать свои мысли. Очень печально и жалко, что образованности, смелости и рассудительности так мало в нашем горсобрании.

"Складывается ощущение, что большая часть членов собрания либо не понимают, о чем идет речь, либо исполняют чьи-то указания". Маре Роозилехт, депутат Кохтла-Ярвеского горсобрания, избирательный союз "Restart Kohtla-Järve"

О каком сотрудничестве и развитии можно говорить, если целью большинства является указать место другим членам собрания? Точно так же произошло и на последнем заседании Нарвского горсобрания. "Это как в детском саду: вы - нам, а за это мы - вам", - описала Катри Райк отношения между коалицией и оппозицией.

Наверное, это не лучшее сравнение, ведь детям можно объяснить, обосновать и они поймут, но некоторые члены горсобрания, судя по предыдущему опыту, на это попросту не способны. В том числе не самые молодые и высокообразованные люди.