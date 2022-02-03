Ида-Вирумаа организует Эстонские зимние игры с 3000 участников

- По имеющейся сейчас информации, игры пройдут по обычной программе, - сказал председатель Ида-Вирумааского союза спорта Ристо Линдеберг, один из главных организаторов зимних игр наряду со спортивным обществом "Jõud" и самоуправлениями уезда. Игры должны пройти с 4 по 6 марта.

Стремительный рост числа заразившихся коронавирусом в последние недели, по словам Линдеберга, конечно, вызывает обеспокоенность, но он надеется, что при соблюдении установленных государством правил ужатую до трех дней "мини-Олимпиаду" все же удастся провести.

ФОТО: Логотип Эстонские зимние игры Проходят под эгидой Эстонского олимпийского комитета каждые четыре года.

В программе 22 вида спорта (лыжные гонки, биатлон, горнолыжный спорт, плавание, хоккей на льду, борьба, волейбол, баскетбол, настольный теннис, шахматы, шашки, мнемовикторина и пр.).

Участвуют команды уездов, городов и волостей Эстонии.

Это крупнейший зимний спортивный фестиваль стран Балтии, в котором принимают участие более 3000 человек.

Другой вопрос, будет ли разрешено присутствие зрителей и в каком количестве. Зимние игры должны были пройти в Ида-Вирумаа еще год назад, но тогда их пришлось отменить из-за ограничений.

Места соревнований рассеяны по уезду

По словам Линдеберга, три тысячи участников - большое число, но места соревнований в Ида-Вирумаа рассредоточены. "В последние годы в Ида-Вирумаа появилось множество новых спортивных объектов. Соревнования пройдут в большинстве наших самоуправлений", - сказал он, отметив, что перенос игр дал Ида-Вирумаа больше времени подготовиться к их проведению.

На нынешних Эстонских зимних играх, которые обычно проводятся каждые четыре года, лишь в отдельных дисциплинах соревнования пройдут за пределами Ида-Вирумаа. Например, в прыжках на лыжах с трамплина будут состязаться в Отепяэ, в конькобежном спорте - в Таллинне, а в мотокроссе - в Вырумаа. Лучшие в остальных видах определятся на спортивных объектах Ида-Вирумаа.

Пловцы будут соревноваться в новом кохтла-ярвеском бассейне, лыжники и ориентировщики на лыжах - в Паннъярве, биатлонисты - в Эккекюла (Нарва), горнолыжники - на кивиылиской горе, метатели топора - в Мяэтагузе, стрелки - в Нарве, игроки в настольный теннис - в Вока. Хоккейный турнир пройдет в Нарвском ледовом холле, женский волейбольный турнир - в Силламяэском спорцентре, турнир по борьбе - в Ахтмеском спортхолле, а викторина - в Кохтла-Ярве.

Сердце игр - в Йыхви

Центром зимних игр станет Йыхви. В тамошнем спортхолле разместится штаб соревнований и пройдут баскетбольные матчи. Шахматисты и шашисты расположатся в Йыхвиской русской основной школе. В Йыхвиском спортхолле пройдут соревнования руководителей самоуправлений, и там же запланирован баскетбольный матч, на котором встретятся баскетбольная команда Рийгикогу под предводительством спикера парламента Юри Ратаса и команда руководителей самоуправлений Ида-Вирумаа.

В центре Йыхви в субботу, 5 марта, вечером состоится шествие участников, которые пройдут от центральной площади по променаду до музыкальной площадки, где состоится церемония открытия игр. В концертном доме пройдет торжественный прием. Вечеринку с участием ансамбля "Regatt" устроят в пабе "Vanameister".