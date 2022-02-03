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Для "OSK Grupp" ищут нового руководителя

Леонид Хокконен возглавляет "OSK Grupp" с 2014 года. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В Кохтла-Ярве объявили конкурс на должность директора муниципального предприятия "OSK Grupp", предложения ждут до 8 февраля.

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- Претензий к нынешнему руководителю Леониду Хокконену нет, - предупреждает вопрос председатель совета предприятия Антон Диев. - С поставленными задачами он справляется, в прошлом году оборот "OSK Grupp" составил полтора миллиона евро. Но совет посчитал необходимым провести ротацию, так как пришло время расширить сферу деятельности предприятия, необходимо развивать новые направления, и мы считаем, что человек со свежим взглядом сможет вывести предприятие на новый уровень. Поэтому ждем от кандидатов прежде всего представление своего видения программы развития.

Диев добавил, что совет хотел бы, чтобы "OSK Grupp" не только увеличил спектр своих услуг, но и участвовал в госпоставках как на территории Кохтла-Ярве, так и в других местах. Сейчас здесь работает 24 человека, если перспективные планы воплотятся, коллектив тоже увеличится.

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