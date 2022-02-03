Для "OSK Grupp" ищут нового руководителя

- Претензий к нынешнему руководителю Леониду Хокконену нет, - предупреждает вопрос председатель совета предприятия Антон Диев. - С поставленными задачами он справляется, в прошлом году оборот "OSK Grupp" составил полтора миллиона евро. Но совет посчитал необходимым провести ротацию, так как пришло время расширить сферу деятельности предприятия, необходимо развивать новые направления, и мы считаем, что человек со свежим взглядом сможет вывести предприятие на новый уровень. Поэтому ждем от кандидатов прежде всего представление своего видения программы развития.