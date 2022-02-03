Контент-маркетинг Силламяэская гимназия за десять лет завоевала доверие как на месте, так и за пределами города

Силламяэская гимназия десять лет тому назад стала в уезде первопроходцем на пути создания чисто гимназий. Хотя на сегодня в Йыхви и Кохтла-Ярве тоже появились новые госгимназии, количество учащихся в силламяэской не уменьшилось, а только растет, радуется директор Арно Казенийт.

- Когда вы приняли вызов и открыли первую в Ида-Вирумаа чисто гимназию, то верили, что в должности директора тоже отметите десятилетний ее юбилей?

- Поначалу думал, что пяти лет хватит и затем я передам "готовую школу". Однако что там скрывать - эта работа начала нравиться. Параллельно работал учителем.

- Вы прибыли в Силламяэ из Раквере, где руководили русской гимназией и в конце занимались ее передачей Раквереской гимназии. Здесь вы могли создавать что-то новое.

- Я приступил к работе 1 октября 2011 года. 31 января 2012 года гимназию официально внесли в регистр учреждений и предприятий. Этот день мы и отмечаем, как день рождения школы. Учебную работу мы начали 1сентября, как и другие школы.

"Из того видения, что я представил конкурсной комиссии, баллотируясь на должность директора гимназии, на сегодня осуществлено все". Арно Казенийт, директор Силламяэской гимназии

Большим плюсом создаваемой школы было то, что у нас имелся дом, куда мы перевели гимназические классы из трех школ. Как только закончилась деятельность Астангуской школы, в здании начались работы по реновации. Первым этапом стало утепление здания, которое профинансировали совместно город и государство. Спустя несколько лет были реновированы все учебные помещения. В этом учебном году закончился ремонт кухни и столовой.

Из того видения, что я представил конкурсной комиссии, баллотируясь на должность директора гимназии, на сегодня осуществлено все.

АРНО КАЗЕНИЙТ, РУКОВОДЯЩИЙ ШКОЛОЙ С САМОГО НАЧАЛА: "Конечно, интересно!". ФОТО: Matti Kämära / Põhjarannik

С самого начала я считал важным не только стремительный подъем самолета в воздух, но и его жизнеспособность. Чтобы мы летели как можно дольше и надежнее. Это значит, что надо было сформировать постоянный персонал из владеющих языком и знающих предмет учителей, а также создать микроклимат, который не отталкивал бы учеников. Очень важна роль не только физической, но и психологической среды.

Ученики десятого класса всегда упоминали, что у нас очень хороший микроклимат, отзывчивые и профессиональные учителя.

- Не значит ли это, что вы шли на уступки по части требовательности?

- Всегда существует определенное противоречие между требовательностью и поддержкой развития ученика. Одна из возможных стратегий такова, что если ты научился ходить, то иди, и мы уже не будем держать тебя за руку.

Но нередко приходится все же подойти к упавшему или уклонившемуся в сторону учащемуся и спросить, по какой причине возникают задолженности. То ли это домашние проблемы, то ли лень, то ли компьютерная зависимость, не дающая спать по ночам. Многие уже во время учебы в гимназии начинают искать работу и пропускать уроки. Само по себе это неплохо, если молодежь соприкасается с трудовой жизнью, но лучше, чтобы это происходило во время каникул и не мешало учебе.

- Ваш принцип таков, что если ученик нуждается в руке, за которую может ухватиться, то вы ее протягиваете?

- Это не совсем так, что держать за руку, но если проблема возникает, то мы направляем, так сказать, луч света на этого ученика. Занимаемся и общаемся с ним и родителями больше обычного. Принцип в том, чтобы учащийся ни одну двойку не оставил неисправленной. Мы в любом случае даем ему возможность стать умнее.

Когда ученик видит, что учителя равнодушные и незаботливые, то это не мотивирует. А если мы обращаем внимание на занятия ученика, то дела начинают двигаться.

КРАСИВЕЙШАЯ ТРАДИЦИЯ: В конце января должен был состояться десятый молодежный бал Силламяэской гимназии, но его перенесли на март. Гимназисты всегда за несколько месяцев готовятся к традиционному балу, погружаясь в мир бальных танцев и занимаясь поиском платьев и костюмов, в которых не стыдно принять участие даже в самых изысканных мероприятиях. Главный организатор бала Маргит Карина-Тарасова находит, что молодежь должна уметь как одеваться, так и танцевать - это часть этики и эстетики. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

- Вы как школьный руководитель добиваетесь приятной атмосферы как для учащихся, так и для учителей. Участвуете в проводимой Министерством социальных дел программе дружелюбного к семье работодателя, цель которой - сделать культуру и среду в организации постоянно дружелюбной к семье. Это не совсем обычно, когда работодатель замечает, что ребенок работника заканчивает школу или вступает в брак, или же отмечает работника, если его ребенок занимает хорошее место на каком-нибудь конкурсе или олимпиаде.

- Да, в конкурсе дружелюбного к семье работодателя мы дважды достигали бронзовой ступени. Приоритетом являются здоровье и благополучие учителя, это - долгосрочная инвестиция. Ведь одной из угроз всегда является возможность перегореть. Мы не хотим, чтобы учителю приходилось выбирать между обучением детей из своего класса и уходом за собственным больным ребенком. Вот мы и говорим: побудь дома, пока ребенок не поправится. Во всяком случае, мы можем реорганизовать свою работу, а учитель свою семейную жизнь может реорганизовать не всегда - не у всех имеются няни.

Мы всегда за то, чтобы учителя были здоровые, веселые, энергичные и не перегорали. Тогда и детям лучше.

- Какой выбор предлагает Силламяэская гимназия своим учащимся?

- Мы предлагаем на выбор курсы по четырем учебным направлениям. Три направления традиционные: реальное (в свою очередь, делится на экономику и информатику), гуманитарное (языки и социальные науки) и природное (медицина и окружающая среда). Я доволен, что после нескольких лет усилий нам удалось получить в партнеры Академию внутренней обороны - поначалу они считали нас слишком крошечными. Теперь мы сможем предложить также направление внутренней обороны, которое организовано очень хорошо.

Мы поддерживаем также, если ученик выберет предлагаемый каким-нибудь вузом э-курс - например, основы права или астрономию, которые мы сами не преподаем. В определенном объеме мы можем это финансировать.

Мы присоединились к программам предприимчивой школы, приглашающей двигаться школы и развивающей здоровье школы. Кроме того, у нас имеются договоры о сотрудничестве с высшими школами, и они заставляют нас прилагать больше усилий. Выход из зоны комфорта активизирует жизнь: например, решение провести день спорта в Алутагузе или поучаствовать в конкурсе "Euroscola" и поехать в Страсбург.

Проведу полушутя одну параллель. Грузовик везет огромное количество цыплят. Водителя жалеют, мол, у тебя такой тяжелый груз. А водитель отвечает: "Совсем не тяжелый: я стучу по клетке, птицы все время летают и груз становится наполовину легче". У нас тоже часть учеников постоянно "в полете", и эта школьная жизнь не так уж тяжела.

1 сентября 2012 года с таблички Силламяэской гимназии упало покрывало, и школа начала свой первый учебный год. ФОТО: Erakogu

- Обучение эстонскому языку в Силламяэской гимназии на хорошем уровне?

- Конечно, мы уделяем внимание обучению эстонскому языку, ведь у ста процентов наших учеников родной язык другой. Предлагаем на треть больше курсов эстонского языка, чем требует государственная учебная программа. 60 процентов нашей учебной программы образуют эстоноязычные курсы.

Мы не хотели превратиться в языковую школу, но в то же время знание языков дает возможность получать больше информации на разных языках и участвовать в конкурсах в разные учебные заведения. Каждый год наши выпускники отправляются учиться за границу, в иной год они учились аж в десятке стран.

- Большинство выпусников выбирают все же эстонские вузы. Как они там справляются?

- Трудности могут возникать с математикой, которая у нас преподается на русском языке. Если в вузе высшая математика дается на эстонском языке, то им приходится потрудиться. С трудностями, но справляются. По эстонскому языку они получают базовые знания, однако в высшей школе у них появляется возможность активного чтения и общения на эстонском языке.

- В какой-то момент Силламяэская гимназия стала настолько популярной среди кохтла-ярвеской молодежи, что были пущены отдельные автобусные линии и в прошлом году число ваших учащихся выросло почти на сотню.

- Заказные автобусы по-прежнему возят к нам учеников как из Ярвеской, так и из Ахтмеской части города. Но ситуация стабилизировалась в том смысле, что нет больше перебежчиков, которые приходили посреди учебного года.

В десятый класс в этом учебном году было 140 кандидатов, среди них две трети из других мест и треть из Силламяэ, где количество выпускников основной школы уменьшилось. Список кандидатов был большой, и пришлось выбирать: мы приняли 40 ребят из Силламяэ и 60 из других мест.

Каждое самоуправление платит за своих учеников, это позволяет покрыть расходы на деятельность. Мы добились числа учеников, при котором государство финансирует зарплату учителей в полной мере. Гимназия с 250 учениками - это минимум, когда все связанные с преподаванием расходы покрывает государство, а у нас сейчас 266 учеников.

- Сможете ли сохранить такое количество гимназистов и в дальнейшем?

- Конечно, мы должны учесть, что как в городе Силламяэ, так и в целом в Ида-Вирумаа количество заканчивающих девятый класс уменьшится, в течение ближайшего десятилетия - примерно на четверть.

Тема следующего десятилетия - как мы сумеем сотрудничать с другими гимназиями и Ида-Вирумааским центром профобразования. Вся республика идет тем путем, что центры профобразования и госгимназии будут сотрудничать, то есть общие предметы будут преподавать гимназии, а спецпредметы - центры профобразования, и произойдет переход на единый стандарт среднего образования.

В будущем и мы могли бы преподавать ученикам центра профобразования, например, математику и историю. Ведь в Ида-Вирумаа велика проблема нехватки учителей, особенно говорящих на эстонском языке, а у нас такие учителя имеются.

Поскольку среди пришедших в гимназию есть и такие ученики, которые потом пойдут в центр профобразования, то возможно, что в сотрудничестве с центром профобразования мы будем предлагать им в качестве курса по выбору и профобучение.

- Ставит ли вас в неблагоприятное положение то, что владельцем Силламяэской гимназии является город, а не государство?