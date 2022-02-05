Гостинично-ресторанный бизнес из-за коронавирусных ограничений провалился в черную дыру. Тем не менее исполнительный руководитель Союза отелей и ресторанов Эстонии Киллу Майдла советует молодежи задуматься о карьере именно в этой отрасли. Сама она занялась гостиничным делом случайно: после окончания Нарвской эстонской гимназии понесла документы на юридический факультет, но в итоге попала на специальность "гостиничное дело".

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- Недавно в статье "Eesti Päevaleht" ты сказала, что к летнему сезону в отелях по всей Эстонии требуются дополнительно не менее 1000-1500 человек и еще столько же - предприятиям общепита. Охота за этими людьми уже началась.

- Общий фон таков, что гостинично-ресторанная сфера якобы бесперспективна, и родители не советуют своим детям ее выбирать. Но на самом деле вернулись девяностые, и в этом бизнесе возможно быстро сделать карьеру.