Выросшая в Синимяэ Киллу Майдла обладает упорством деревенской девчонки, что помогает ей руководить Союзом отелей и ресторанов Эстонии в самое сложное время. Ида-Вирумаа Киллу сопереживает до сих пор, но сейчас ее жизнь в Таллинне.

Выросшая в Синимяэ Киллу Майдла обладает упорством деревенской девчонки, что помогает ей руководить Союзом отелей и ресторанов Эстонии в самое сложное время. Ида-Вирумаа Киллу сопереживает до сих пор, но сейчас ее жизнь в Таллинне. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

"Надеюсь, что сейчас самый темный час перед рассветом и нового удара не будет"

Гостинично-ресторанный бизнес из-за коронавирусных ограничений провалился в черную дыру. Тем не менее исполнительный руководитель Союза отелей и ресторанов Эстонии Киллу Майдла советует молодежи задуматься о карьере именно в этой отрасли. Сама она занялась гостиничным делом случайно: после окончания Нарвской эстонской гимназии понесла документы на юридический факультет, но в итоге попала на специальность "гостиничное дело".

Для подписчиков

- Недавно в статье "Eesti Päevaleht" ты сказала, что к летнему сезону в отелях по всей Эстонии требуются дополнительно не менее 1000-1500 человек и еще столько же - предприятиям общепита. Охота за этими людьми уже началась.