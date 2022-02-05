На лыжной трассе в Паннъярве снова умер спортсмен-любитель

По словам руководителя Алутагузеского центра отдыха и спорта Аво Самбла, мужчину обнаружили мертвым примерно в двух километрах от лыжного стадиона. "Там не было подъема, совершенно ровное место", - сказал он, добавив, что скончавшийся на лыжне мужчина был постоянным посетителем центра, которого видели катающимся на лыжах в Паннъярве по три-четыре раза в неделю.

По словам Самбла, спортом заниматься нужно, но разумно. "Надо все же тщательно следить за своим здоровьем, выходя на лыжню и выбирая темп", - сказал он.

Врач-диагност Ида-Вируской центральной больницы Игорь Паненко тоже призвал людей при занятиях любительским спортом следить за самочувствием, а также учитывать свои сопутствующие или перенесенные заболевания. "Особенно осторожными при выборе нагрузки должны быть люди, у которых имелись связанные с сердцем заболевания. Если возникает нехватка воздуха или общая слабость, то надо срочно сбросить нагрузку", - сказал он, отметив, что занимающиеся оздоровительным спортом должны тренироваться в таком темпе, чтобы чувствовать себя комфортно.

Паненко рекомендует спортсменам-любителям спрашивать совета у семейного врача, с какой нагрузкой им тренироваться - с учетом работы сердца, кровяного давления и анализа крови. "При необходимости семейный врач может дать направление на нагрузочный тест, чтобы проанализировать, как ведет себя организм при увеличении нагрузки. Зная это, человек сможет сам выбрать себе в дальнейшем подходящую и безопасную тренировочную нагрузку", - сказал он, отметив, что часто бывают случаи, когда человек вроде бы ни на что не жалуется, а в ходе нагрузочного теста выявляются различные проблемы, о которых нужно знать, когда занимаешься спортом.