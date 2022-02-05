Эдуард Одинец стал генеральным секретарем Социал-демократической партии

Выбранный сегодня председателем Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс прежде заявлял, что его кандидатом на пост генерального секретаря партии является член Рийгикогу и Кохтла-Ярвеского горсобрания Эдуард Одинец.

Получивший наибольшее количество голосов на недавних муниципальных выборах в Кохтла-Ярве Эдуард Одинец был одним из ближайших сторонников Лаури Ляэнеметса на выборах председателя партии во время внутрипартийной кампании.

Ранее Эдуард Одинец был как руководителем канцелярии партии, так и генеральным секретарем молодежного объединения.

Сегодня на съезде Сициал-демократической партии ее председателем был избран депутат Рийгикогу Лаури Ляэнеметс. За Ляэнеметса проголосовали 234 депутата, за второго кандидата, бывшего министра здоровья и труда Рийну Сиккут - 197 голосов.

Как передает портал rus.err.ee, Лаури Ляэнеметс в свой речи отметил, что партия, которая приняла самое непосредственное участие в создании Эстонской Республики, затем отстаивала ее интересы в изгнании и потом участвовала в восстановлении ее независимости, просто обязана быть партией премьер-министра.

По словам Ляэнеметса, Эстония должна развиваться по социал-демократическому пути. "Культ успеха потихоньку сходит на нет, и вместо него нужен новый ориентир. И это создает самую благоприятную за последние 20 лет почву для успешного продвижения социал-демократических идей. У нас есть все предпосылки для того, чтобы у нас всё получилось. Мы сами должны быть достаточно смелыми, трудолюбивыми и уверенными в себе", – подчеркнул новый лидер социал-демократов.

Ляэнеметс пообещал вывести на передний план темы благосостояния и достоинства людей. "Развитие экономики и предпринимательства мы должны рассматривать как возможность сократить неравенство и дополнить социал-демократический манифест темами климата и зеленого поворота, поскольку новый нарратив Эстонии должен охватить всё общество", – отметил он.

По словам Ляэнеметса, нужно учиться у лучших. "Социал-демократы в Финляндии и Дании вернули поддержку как селян, так и горожан, как рабочих, так и учителей. Так давайте и мы протянем руку каждому и не станем высмеивать его проблемы. Предпосылкой для нового подъема социал-демократии является наше умение вместо противостояния находить точки соприкосновения. И результаты муниципальных выборов придают уверенности в том, что нам удастся найти эти точки. Наши руководители в городах и волостях, а также приверженные общей цели члены партии являются душой и лицом нашего мировоззрения", – сказал Ляэнеметс.