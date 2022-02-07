В Ида-Вирумаа коронавирус распространяется со скоростью ракеты
Заражение коронавирусом в Ида-Вирумаа за пару недель выросло почти в пять раз, и в последние дни уезд вышел в лидеры по скорости распространения вируса среди регионов Эстонии.
Заражение коронавирусом в Ида-Вирумаа за пару недель выросло почти в пять раз, и в последние дни уезд вышел в лидеры по скорости распространения вируса среди регионов Эстонии.
- Распространение вируса в Ида-Вирумаа сейчас правильнее называть не обширным, а действительно массовым, - сказала руководитель Идаского регионального отдела Департамента здоровья Марье Муузикус, приведя в пример, что только в субботу среди протестированных идавирусцев инфицированными оказались 900 человек.
По словам Муузикус, масштабы заражения в Ида-Вирумаа еще точно не достигли пика. "Вирус распространяется по всему уезду. Омикрон распространяется в школах намного быстрее, чем предыдущие штаммы. Если вирус проник в большую школу, то массовая заболеваемость неизбежна. Теперь вирус все больше распространяется в семьях, а через них - и на рабочих местах", - сказала она, отметив, что большой очаг возник, например, в одном доме попечения в Кохтла-Ярве и в больнице сестринского ухода в Силламяэ.
По словам Муузикус, омикроном заражаются и многие из тех, кто вакцинирован или всего несколько месяцев назад переболел штаммом дельта. Благодаря вакцине штамм омикрон, как правило, переносится легче, однако от заражения при близких контактах вакцина в большинстве случаев не спасает. "Ношение маски - это сейчас самый эффективный способ замедлить распространение, если избежать контактов невозможно", - сказала Муузикус. Она советует продолжать вакцинацию, так как она позволяет предотвратить тяжелое течение болезни.
Еще в середине января Ида-Вирумаа был уездом с самым низким уровнем заражения коронавирусом в Эстонии. Тогда число новых заразившихся на 100000 жителей за последние две недели составляло около тысячи. По состоянию на утро 7 февраля этот показатель вырос до 5391. Он пока уступает среднему по Эстонии - 6705, - но из-за тенденции к быстрому росту превышение этого уровня в Ида-Вирумаа, вероятно, вопрос нескольких дней.