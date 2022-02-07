В Ида-Вирумаа коронавирус распространяется со скоростью ракеты

- Распространение вируса в Ида-Вирумаа сейчас правильнее называть не обширным, а действительно массовым, - сказала руководитель Идаского регионального отдела Департамента здоровья Марье Муузикус, приведя в пример, что только в субботу среди протестированных идавирусцев инфицированными оказались 900 человек.

По словам Муузикус, масштабы заражения в Ида-Вирумаа еще точно не достигли пика. "Вирус распространяется по всему уезду. Омикрон распространяется в школах намного быстрее, чем предыдущие штаммы. Если вирус проник в большую школу, то массовая заболеваемость неизбежна. Теперь вирус все больше распространяется в семьях, а через них - и на рабочих местах", - сказала она, отметив, что большой очаг возник, например, в одном доме попечения в Кохтла-Ярве и в больнице сестринского ухода в Силламяэ.

По словам Муузикус, омикроном заражаются и многие из тех, кто вакцинирован или всего несколько месяцев назад переболел штаммом дельта. Благодаря вакцине штамм омикрон, как правило, переносится легче, однако от заражения при близких контактах вакцина в большинстве случаев не спасает. "Ношение маски - это сейчас самый эффективный способ замедлить распространение, если избежать контактов невозможно", - сказала Муузикус. Она советует продолжать вакцинацию, так как она позволяет предотвратить тяжелое течение болезни.