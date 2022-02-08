Вт, 8.02.2022
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Новости
Мнение
Экономика
Культура
Спорт
Досуг
Полезное
Персона/репортаж
Эстония
Экстра
Объявления
Свежий Номер
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Дебютная гонка Авели Уусталу на Олимпиаде принесла 64-е место

Авели Уусталу на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. ФОТО: Erakogu

Авели Уусталу заняла 64-е место в своей первой гонке на зимней Олимпиаде в Пекине - спринте свободным стилем. Всего в этой дисциплине стартовали 90 спортсменок.

21-летняя уроженка деревни Охаквере в квалификации пробежала 1,5-километровый круг с результатом 3:37,10. Показавшая лучшее время шведка Йонна Сундлинг опередила ее на 28 секунд. От выхода в четвертьфинал, то есть в тридцатку лучших, Авели Уусталу отделили 13 секунд.

Уусталу оставила позади лыжниц из Украины, Казахстана, Австралии, Латвии и некоторых других стран.

Среди эстонок лучшей в спринте стала Мариэль Мерлий Пуллес, которая была на девять с лишним секунд быстрее Уусталу и заняла 41-е место. Кайди Каазику финишировала на 48-й позиции, Кейди Каазику - на 62-й.

Свободный стиль в последние годы не был сильной стороной представительницы Алутагузеского лыжного клуба Авели Уусталу. Ее предполагаемая основная дистанция - гонка на 10 км с раздельного старта классическим стилем - запланирована на послезавтра.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back