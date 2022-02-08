Дебютная гонка Авели Уусталу на Олимпиаде принесла 64-е место

21-летняя уроженка деревни Охаквере в квалификации пробежала 1,5-километровый круг с результатом 3:37,10. Показавшая лучшее время шведка Йонна Сундлинг опередила ее на 28 секунд. От выхода в четвертьфинал, то есть в тридцатку лучших, Авели Уусталу отделили 13 секунд.

Уусталу оставила позади лыжниц из Украины, Казахстана, Австралии, Латвии и некоторых других стран.

Среди эстонок лучшей в спринте стала Мариэль Мерлий Пуллес, которая была на девять с лишним секунд быстрее Уусталу и заняла 41-е место. Кайди Каазику финишировала на 48-й позиции, Кейди Каазику - на 62-й.