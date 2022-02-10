Вирве Осила: Национальные флаги + виселица = борьба за свободу
2 февраля 2022 года. 102-я годовщина окончания Освободительной войны. День вывешивания государственного флага, день памяти, день, когда мы смотрим с благодарностью в прошлое и с верой в будущее. К памятникам и монументам возлагают венки, произносят речи. Один тартуский гимназист перед камерой говорит, что этот день - один из самых важных для него и его родных, что совместное празднование этого дня - давняя семейная традиция. Искренние слова этого молодого человека наполняют блеском мои глаза.