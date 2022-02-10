Вирве Осила: Национальные флаги + виселица = борьба за свободу

Люди имеют право выражать свои настроения и мнение. Но это означает и обязанность защищать правые дела и противостоять неправильным. Поэтому организаторы протестов должны сперва уяснить, что правильно, а что нет, прежде чем начинать подстрекать протестно настроенных граждан (а они есть всегда!). Мы считаем себя народом разумным, культурным, здравомыслящим. И наш народ действительно такой. Горстка удальцов, которые якобы говорят за весь народ, просто жаждут внимания и раздувают свое эго.

"Неужели так трудно понять, что сейчас свободу ограничивает болезнь, а не правительство?" Вирве Осила

Говорят: ограничения порабощают. И в то же время эти рабы смогли свободно приехать на демонстрацию в столицу в обычный рабочий день. Им хватило денег, чтобы купить дорогой бензин, и ни один из них не выглядел как "голодный, угнетенный люд". По сравнению с остальным миром, Эстония была в достаточной степени открытой, и действующие ограничения не парализуют государство. Впрочем, у нас, по сравнению с остальным миром, по счастью, и протестующих меньше, и палку пока не перегибали.

И все же в нашем маленьком государстве слишком много ненависти, и самое неприглядное - это размахивание сине-черно-белыми флагами вокруг виселицы. Канцлер права говорила, что высокомерен тот, кто считает других глупыми. Хотя во мне нет ни грамма высокомерия, я никак не могу счесть умным поступком осквернение святыни и призывы к насилию. Здесь уместно вспомнить мысль одного действительного умного человека - Юрия Лотмана: интеллект без совести опасен.

Одна госпожа в своем письме изумлялась, как это поэтесса может верить в коронавирус? Наверное, потому, что я выросла на навозном хуторском дворе, и житейские трудности, близкое знакомство со смертью и жизнь с открытыми глазами и сердцем обострили мое чувство реальности. Сказки мне нравятся, но в жизни волшебная палочка в руках у настоящих, а не лжеученых.

Что касается теорий заговора, то вот они одновременно забавляют и остужают чувства. К примеру, чипирование с помощью вакцин. Будь это так, лично я была бы совсем не против.

В комментариях меня уже несколько лет назад называли сенильной старухой. Себя я пока не потеряла, но со временем сенильность прогрессирует, и поскольку чипированные домашние животные всегда возвращаются домой, то и у трехкратно чипированной сенильной старухи есть шанс найтись, если она потеряется.