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Вирве Осила: Национальные флаги + виселица = борьба за свободу

Вирве Осила. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

2 февраля 2022 года. 102-я годовщина окончания Освободительной войны. День вывешивания государственного флага, день памяти, день, когда мы смотрим с благодарностью в прошлое и с верой в будущее. К памятникам и монументам возлагают венки, произносят речи. Один тартуский гимназист перед камерой говорит, что этот день - один из самых важных для него и его родных, что совместное празднование этого дня - давняя семейная традиция. Искренние слова этого молодого человека наполняют блеском мои глаза.

На следующий день сижу перед телевизором, и от новостных кадров из столицы гаснет блеск и затуманивается взор. Вновь развеваются национальные флаги, улицы запружены машинами, а люди со злобой во взгляде несут плакаты со злыми и гадкими надписями. Устанавливают виселицу, на сколоченной трибуне главный защитник семей и ценностей призывает народ свергнуть правительство и восстановить свободу. Ему вторит руководитель национал-консерваторов, раздаются крики протестующих. Долой правительство! Долой ограничения! Да здравствует свобода!

Разные люди, разные семьи, одна Эстония. Это так закладывают новую семейную традицию - выносить виселицу, если что-то не нравится? Может быть, и показательное повешение устроят? Размахивая флагами, распространяя выхлопы, буяня и горланя? Авось в следующий раз захватят с собой детей и устроят семейный день борьбы за свободу?

Неужели так трудно понять, что сейчас свободу ограничивает болезнь, а не правительство? Я не имела бы ничего против, если бы COVID-19 повесили, распяли или казнили любым другим способом. Но ведь это невозможно! Вирус - это невидимый враг, которому безразличны злобные речи ЦУ "В защиту семьи и традиций" и EKRE, протестные акции или автонаезды. Толпы стоящих вплотную друг к другу и громко кричащих людей, наоборот, льют воду на его мельницу.

Несколько вечеров назад я смотрела на канале TV3 авторскую программу Марий Карелл "Laser", в которой ведущая пыталась вступить в диалог с противниками вакцинации. Что ей, разумеется, не удалось. У этих людей своя правда, они в нее верят и проповедуют ее, и эту броню ни один лазер не пронзит. Запомнилось утверждение одного антиваксера, что он хочет заразиться коронавирусом, потому что его организм сможет сам справиться с болезнью. Его организм, положим, и справится, но если он станет распространять вирус направо и налево, то другие организмы, которые он заразит, могут оказаться не столь выносливыми.

Мне вспоминается первый год работы медсестрой в закрытой туберкулезной больнице, где лечили пациентов с открытой формой заболевания. Они носили в нагрудном кармане плотно закрывающиеся стаканчики, в которые сплевывали бацилловую мокроту. В обязанности медсестер входило опустошать и дезинфицировать эти стаканчики.

Те пациенты, которые поддавались лечению, выполняли все распоряжения и указания, как правило, выздоравливали. Но были и такие, которые выбрасывали таблетки в унитаз, употребляли алкоголь, игнорировали все правила до единого и обзывали медсестер тюремными надзирателями. Эти пациенты, к сожалению, не выкарабкивались. Случалось и такое, что в больничном коридоре пребывавший в плохом настроении пациент плевал мокротой в лицо идущей навстречу медсестре и орал: "Чтоб ты, черт возьми, тоже заболела и сгнила здесь!".

Сейчас те, кто не верит в вирус и нечаянно либо намеренно его распространяют, хотят быть свободными от всех ограничений, и такое поведение все равно что плевок в сторону здоровых сограждан и медиков, которые в поте лица лечат больных.

Люди имеют право выражать свои настроения и мнение. Но это означает и обязанность защищать правые дела и противостоять неправильным. Поэтому организаторы протестов должны сперва уяснить, что правильно, а что нет, прежде чем начинать подстрекать протестно настроенных граждан (а они есть всегда!). Мы считаем себя народом разумным, культурным, здравомыслящим. И наш народ действительно такой. Горстка удальцов, которые якобы говорят за весь народ, просто жаждут внимания и раздувают свое эго. 

"Неужели так трудно понять, что сейчас свободу ограничивает болезнь, а не правительство?"

Вирве Осила

Говорят: ограничения порабощают. И в то же время эти рабы смогли свободно приехать на демонстрацию в столицу в обычный рабочий день. Им хватило денег, чтобы купить дорогой бензин, и ни один из них не выглядел как "голодный, угнетенный люд". По сравнению с остальным миром, Эстония была в достаточной степени открытой, и действующие ограничения не парализуют государство. Впрочем, у нас, по сравнению с остальным миром, по счастью, и протестующих меньше, и палку пока не перегибали.

И все же в нашем маленьком государстве слишком много ненависти, и самое неприглядное - это размахивание сине-черно-белыми флагами вокруг виселицы. Канцлер права говорила, что высокомерен тот, кто считает других глупыми. Хотя во мне нет ни грамма высокомерия, я никак не могу счесть умным поступком осквернение святыни и призывы к насилию. Здесь уместно вспомнить мысль одного действительного умного человека - Юрия Лотмана: интеллект без совести опасен.

Одна госпожа в своем письме изумлялась, как это поэтесса может верить в коронавирус? Наверное, потому, что я выросла на навозном хуторском дворе, и житейские трудности, близкое знакомство со смертью и жизнь с открытыми глазами и сердцем обострили мое чувство реальности. Сказки мне нравятся, но в жизни волшебная палочка в руках у настоящих, а не лжеученых.

Что касается теорий заговора, то вот они одновременно забавляют и остужают чувства. К примеру, чипирование с помощью вакцин. Будь это так, лично я была бы совсем не против.

В комментариях меня уже несколько лет назад называли сенильной старухой. Себя я пока не потеряла, но со временем сенильность прогрессирует, и поскольку чипированные домашние животные всегда возвращаются домой, то и у трехкратно чипированной сенильной старухи есть шанс найтись, если она потеряется.

Но в реальности дело обстоит так, что испытание временем проходят те семейные традиции, которые наполняют глаза блеском от чувства умиления, а не те, что вызывают негодование, когда их вспоминаешь. Исследование "Kantar Emor" показало, что 68% опрошенных жителей Эстонии считали демонстрацию 3 февраля неоправданной. Так и есть!

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