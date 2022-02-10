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Авели Уусталу - о ставшей тяжелым испытанием гонке на 10 км: "Краны закрыты!"

Авели Уусталу на тяжелой трассе 10-километровой женской лыжной гонки на Олимпиаде в Пекине. ФОТО: Tairo Lutter

Авели Уусталу заняла 80-е место среди 98 участниц в гонке на 10 километров классическим стилем с раздельного старта на Олимпийских играх в Пекине.

Победившей в гонке норвежке Терезе Йохауг она уступила семь минут 40 секунд. Лучшей среди эстонок стала Кейди Каазику, которая опередила Уусталу примерно на три минуты и заняла 60-е место. Ее сестра-близнец Кайди Каазику была быстрее Уусталу почти на две минуты и прибежала на финиш с 70-м временем.

Входящей в Алутагузеский лыжный клуб Уусталу удалось оставить позади лыжниц из Словакии, Латвии, Румынии, Хорватии, Бразилии и некоторых других стран.

После соревнования Авели Уусталу призналась "Postimees", что сегодняшняя гонка выдалась тяжелой. "Чувствовала, особенно на втором круге, что сегодня гонка не идет. Хода нет, не могу выложиться на полную. Просто скольжу по трассе. Напрячься как следует не получается из-за высоты. Краны закрыты".

Уусталу констатировала, что не адаптировалась к высоте 1700 метров, на которой проходят олимпийские гонки. "Поскольку у меня в этом сезоне не было соревнований на такой высоте, то мне здесь довольно тяжело", - сказала Уусталу, которая на Олимпиаде пробежит еще эстафету в субботу.

Вместе с тем спортсменка отметила, что олимпийский опыт станет большим заделом на будущее. "Я очень довольна, что была возможность посоревноваться здесь", - сказала она.

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