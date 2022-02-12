Мозговой трест составляют полсотни предприятий и учреждений туризма вместе со всеми самоуправлениями уезда. "Каждый вносит свою маленькую лепту в общий большой котел и взамен получает из большого котла свою маленькую порцию", - описала руководитель Алутагузеского туристического клуба Ингрид Кулигина.

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- Каждый получает ровно столько, сколько вкладывает. Кое-что перепадает и тем, кто не особо вкладывается, - добавила она.

От синергии, возникающей в процессе совместной деятельности и общения, может быть только польза. "Один предлагает одну идею, другой - другую, и так рождается нечто классное", - сказала Ингрид Кулигина.