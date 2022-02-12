Деятелем года стал мозговой центр ида-вируского туризма

ИДА-ВИРУСКИЕ ДЕЯТЕЛИ ТУРИЗМА - ЦАРИ ГОРЫ: Одна из больших побед состоит в том, что к Ида-Вирумаа теперь относятся не с недоверием, а с любопытством. Снимок сделан в ходе конкурса новых приключений на вершине террикона в шахтном музее в Кохтла-Нымме. ФОТО: Mari Makarov / Ida-Viru turismiklaster