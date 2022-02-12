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Деятелем года стал мозговой центр ида-вируского туризма
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ИДА-ВИРУСКИЕ ДЕЯТЕЛИ ТУРИЗМА - ЦАРИ ГОРЫ: Одна из больших побед состоит в том, что к Ида-Вирумаа теперь относятся не с недоверием, а с любопытством. Снимок сделан в ходе конкурса новых приключений на вершине террикона в шахтном музее в Кохтла-Нымме.
Мозговой трест составляют полсотни предприятий и учреждений туризма вместе со всеми самоуправлениями уезда. "Каждый вносит свою маленькую лепту в общий большой котел и взамен получает из большого котла свою маленькую порцию", - описала руководитель Алутагузеского туристического клуба Ингрид Кулигина.
- Каждый получает ровно столько, сколько вкладывает. Кое-что перепадает и тем, кто не особо вкладывается, - добавила она.