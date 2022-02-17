Вирумааский музыкальный фестиваль доставит на дом эстонских звезд и мировую премьеру
Стартующий 19 февраля Вирумааский музыкальный фестиваль "Ole hoitud, Eesti!" ("Хранима будь, Эстония!") порадует вирумаасцев четырьмя бесплатными концертами.
Стартующий 19 февраля Вирумааский музыкальный фестиваль "Ole hoitud, Eesti!" ("Хранима будь, Эстония!") порадует вирумаасцев четырьмя бесплатными концертами.
Фестиваль откроется в субботу, 19 февраля: в Кивиылиском народном доме выступит хор девушек ETV под управлением Аарне Салувеэра.
В годовщину республики, 24 февраля, в Нарва-Йыэсууском центре интересов выступят Мария Веретенина (сопрано), Анналийза Пиллак (меццо-сопрано) и Ааре Сааль (баритон) под фортепианный аккомпанемент Тийны Кярблане.
26 февраля в палате культуры волости Тапа прозвучит новое произведение. Вокальный цикл Лийс Юргенс представят меццо-сопрано Анналийза Пиллак, флейтистка Оксана Синькова, саксофонист Вирго Вельди и сама автор цикла на арфе.
Главный гость фестиваля - Эстонский национальный мужской хор под управлением дирижера Микка Юлеоя - поставит точку в фестивале 27 февраля в Кохтла-Ярвеском центре культуры.
III Вирумааский музыкальный фестиваль, перенесенный с поздней осени из-за COVID, посвящен 104-летию Эстонской Республики.
- Приятно предложить жителям Вирумаа возможность встретиться с лучшими музыкантами Эстонии, - сказала художественный руководитель фестиваля Пилле Лилль. - Уверена, что в настоящее время культурные впечатления - самое большое утешение как для публики, так и для артистов.
Миссия Фонда музыкантов Пилле Лилль при организации фестиваля - активизировать культурную жизнь как Ида-, так и Ляэне-Вирумаа, предоставив местным жителям дополнительную возможность приобщиться к качественной музыке. На все четыре концерта, проходящих в городах Вирумаа, вход свободный.
- В рамках фестиваля мы впервые проведем благотворительную кампанию "Tõsta pilk ja ava süda" ("Подними взгляд и открой сердце"), которой поможем молодым музыкантам Вирумаа приобрести качественные инструменты. Призываем как предприятия, так и частных лиц поддержать инициативу, - сказала Пилле Лилль.