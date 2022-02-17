Вирумааский музыкальный фестиваль доставит на дом эстонских звезд и мировую премьеру

Фестиваль откроется в субботу, 19 февраля: в Кивиылиском народном доме выступит хор девушек ETV под управлением Аарне Салувеэра.

В годовщину республики, 24 февраля, в Нарва-Йыэсууском центре интересов выступят Мария Веретенина (сопрано), Анналийза Пиллак (меццо-сопрано) и Ааре Сааль (баритон) под фортепианный аккомпанемент Тийны Кярблане.

26 февраля в палате культуры волости Тапа прозвучит новое произведение. Вокальный цикл Лийс Юргенс представят меццо-сопрано Анналийза Пиллак, флейтистка Оксана Синькова, саксофонист Вирго Вельди и сама автор цикла на арфе.

Главный гость фестиваля - Эстонский национальный мужской хор под управлением дирижера Микка Юлеоя - поставит точку в фестивале 27 февраля в Кохтла-Ярвеском центре культуры.

III Вирумааский музыкальный фестиваль, перенесенный с поздней осени из-за COVID, посвящен 104-летию Эстонской Республики.

- Приятно предложить жителям Вирумаа возможность встретиться с лучшими музыкантами Эстонии, - сказала художественный руководитель фестиваля Пилле Лилль. - Уверена, что в настоящее время культурные впечатления - самое большое утешение как для публики, так и для артистов.

Миссия Фонда музыкантов Пилле Лилль при организации фестиваля - активизировать культурную жизнь как Ида-, так и Ляэне-Вирумаа, предоставив местным жителям дополнительную возможность приобщиться к качественной музыке. На все четыре концерта, проходящих в городах Вирумаа, вход свободный.