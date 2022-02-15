Таави Аас: Цель - самим производить больше электроэнергии, чем мы потребляем

Глобализация имеет свои плюсы и минусы. Когда геополитическая ситуация стабильная, то и цены на энергию ниже. К сожалению, мы оказались в ситуации, когда в международных отношениях наблюдается турбулентность, на рынках царит неуверенность, и поэтому цены на сырье неожиданно очень выросли. Это, в свою очередь, привело к более высоким, чем обычно, счетам для потребителей почти во всем мире, в том числе в Эстонии.

Однако электроэнергия и тепло в доме являются для людей такими же элементарными вещами, как пища и воздух. Поэтому важно, чтобы людям были обеспечены услуги с приемлемыми ценами.

Эстонское правительство инициировало крупнейшую за все времена программу поддержки объемом около 300 миллионов евро, чтобы помочь людям. Это проявляется в компенсации сетевой платы за электричество как жилым домам, так и предприятиям; в компенсации газовой сетевой платы, а также в компенсации счетов за электричество, газ и отопление семьям с доходом ниже среднего.

Результаты компенсации расходов каждый человек может, начиная с февраля, увидеть в своих счетах. Важно, чтобы помощь получили все люди: от компенсации сетевой платы выиграли все потребители, а семьи с доходом ниже среднего получили дополнительное пособие для покрытия расходов.

"В будущем энергопроизводство будет рассредоточено по Эстонии как географически, так и в смысле сырья". Таави Аас, министр экономики и инфраструктуры, Центристская партия

Нам очень сложно и в конечном итоге вредно отказываться от большого рынка, каковым для нас прежде всего является Евросоюз. Правда, с одной стороны, мы отдаем право принимать решения и не можем до конца контролировать электроцену, но, с другой стороны, более крупный рынок работает лучше из-за эффекта масштабов; это лучше, чем оставаться одному дома. Мы находимся на общем рынке как в хорошие, так и в плохие времена: в период кризиса особенно важно держаться вместе и при необходимости помогать друг другу.

В будущем, в перспективе 10-20 лет, энергопроизводство будет рассредоточено по Эстонии как географически, так и в смысле сырья. Наверняка продолжится использование сланца в том или ином виде в Ида-Вирумаа. Это гарантирует нам стабильность и независимость, а к тому же обеспечит работой наших людей. Второй краеугольный камень - ветряная энергия как на материке, так и на море, дающая больший объем. В-третьих, мы в состоянии и в темное время года улавливать часть солнечного света, а в летний период солнце может давать значительный объем электроэнергии.

В последнее время много говорится также о так называемых технологиях будущего - атомной станции, производстве водорода и аккумулировании энергии. В условиях Эстонии была бы уместна атомная станция нового поколения, которая безопасна во всех отношениях и оптимальна по мощности. Создание прототипа такой станции еще идет, и через несколько лет придет время нам самим принимать решение.

Различные технологии аккумулирования существуют и работают, но они еще слишком дорогие и применяются в малой степени. В случае водорода разумно поначалу делать ставку на увеличение производства возобновляемой энергии, что создаст также предпосылки для развития зеленого водорода.