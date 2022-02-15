Таави Аас: Цель - самим производить больше электроэнергии, чем мы потребляем
Энергетика, как и почти все остальные процессы в мире, стала глобальной. Мы давно привыкли к тому, что нефть может поставляться чуть ли не из любой части света, а электроэнергия все чаще передаваться через границы. Уже сейчас по нашим кабелям течет произведенное на норвежских гидростанциях электричество, мы используем солнечные батареи китайского производства и немецкие ветрогенераторы, для производства тепла и электроэнергии станции используют древесину, привезенную, например, из Канады или США, либо газ, добытый в Катаре.