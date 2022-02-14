Греческий кинорежиссер ищет в Ида-Вирумаа двух девочек

Весной 2022 года в Эстонии начнутся съемки эстонско-французско-русско-греко-шведского художественного фильма "Апатия". Режиссером выступает относительно известный греческий режиссер Александрос Авранос. В связи с этим кинокомпания "Amrion" объявила конкурсный поиск юных исполнительниц ролей двух главных героинь будущей киноленты.

Приглашают девочек, говорящих на русском языке. Первый этап кастинга пройдет 15 февраля в Таммикуском народном доме с 13.00 до 16.00 (адрес: Тамме, 17, Йыхвиская волость).

- Мы ищем двух (исполнительниц ролей) главных героинь фильма - девочки Алины 10-11 лет и девочки Кати 7-9 лет. Каждого ребенка на кастинге мы снимем на фото и видео. Ребенку надо будет на камеру представиться и рассказать о своих увлечениях и занятиях, - рассказала директор кастинга Пирет Тоомвап-Шенберг.

Она добавила, что в фильме будут сниматься известные российские актеры. Есть договоренность с Юлией Снигирь и Евгением Цыгановым, которые, скорее всего, будут играть родителей девочек.

По сообщению кинокомпании "Amrion", кинолента "Апатия" станет пятым полнометражным фильмом режиссера Александроса Авраноса. Наиболее известный его фильм - "Мисс Насилие" (2013), получивший четыре награды Венецианского кинофестиваля, в том числе Серебряного льва за лучшую режиссуру.