В Кивиыли подозреваемый в убийстве был задержан за 20 минут

В понедельник, 14 февраля в 17.05 полиция получила сообщение о том, что в Кивиыли в ходе ссоры был убит 59-летний мужчина. Стражи порядка в течение 20 минут задержали подозреваемого в убийстве 23-летнего мужчину, который покинул место происшествия.

По предварительным данным, мужчины вместе выпивали в квартире на улице Ааза, после чего поругались. Согласно подозрению, 23-летний мужчина неоднократно ударил 59-летнего мужчину острым предметом, после чего покинул квартиру.

Руководитель Йыхвиского отделения полиции Андреас Клиймант пояснил, что прибывшие на место происшествия полицейские немедленно приступили к установлению личности подозреваемого, его примет и возможного направления движения. "Прежде всего, внимательный прохожий позвонил в центр тревоги, сообщил, что видел в городе окровавленного мужчину в одних носках. При этом звонивший не знал, что случилось. Полицейские начали искать мужчину в том же районе, и около 17.25 подозреваемый был задержан", - описал Клиймант и поблагодарил внимательного гражданина, благодаря звонку которого удалось быстрее установить возможное местонахождение подозреваемого.

- Это суровый факт, что в большинстве случаев тяжких насильственных преступлений, в т.ч. убийств, преступник и жертва знакомы. Обычно играет роль и совместное распитие спиртных напитков, в ходе которого возникшие конфликты уже не получается решить словами, они перерастают в насилие и в худшем случае приводят к чьей-то смерти, - констатировал Клиймант.