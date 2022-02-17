"VKG" окончательно отказался от плана строительства цементного завода
Руководители "Viru Keemia Grupp" сообщили горуправлению, что предприятие хочет отказаться от осуществления детальной планировки цементного завода.
Руководители "Viru Keemia Grupp" сообщили горуправлению, что предприятие хочет отказаться от осуществления детальной планировки цементного завода.
Правление "VKG" взвесило возможности проведения детальной планировки цементного завода на собрании, состоявшемся на прошлой неделе. "Правление "VKG" нашло, что экономическое положение значительно изменилось по сравнению с 2010 и 2018 годами и, исходя из этого, строительство цементного завода больше не является возможным и нужным", - сообщили члены правления Ахти Асманн и Меэлис Эльдерманн.
В то же время они подтвердили, что детальная планировка комплекса последующей переработки сланцевого масла по-прежнему уместна и своевременна.
"VKG" активно занимался планом строительства цементного завода около 12 лет тому назад. В качестве топлива планировалось использовать образующийся при производстве сланцевого масла полукоксовый газ, а в качестве сырья частично другой остаточный продукт производства масла - полукокс. Планируемая производственная мощность завода составила бы миллион тонн цемента в год, на работу планировалось принять сто человек.