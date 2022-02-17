"VKG" окончательно отказался от плана строительства цементного завода

Правление "VKG" взвесило возможности проведения детальной планировки цементного завода на собрании, состоявшемся на прошлой неделе. "Правление "VKG" нашло, что экономическое положение значительно изменилось по сравнению с 2010 и 2018 годами и, исходя из этого, строительство цементного завода больше не является возможным и нужным", - сообщили члены правления Ахти Асманн и Меэлис Эльдерманн.

В то же время они подтвердили, что детальная планировка комплекса последующей переработки сланцевого масла по-прежнему уместна и своевременна.