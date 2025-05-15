ФОТОГАЛЕРЕЯ Шоу барабанщиков и акробатов сопровождало открытие в Нарве нового завода Fortaco

С открытием нового завода вся производственная площадь Fortaco в Нарве увеличилась до приблизительно 100 тысяч квадратных метров.

Компания "Fortaco Estonia" - один из крупнейших работодателей в Нарве, у которого по трудовому договору работают 420 человек. Новый завод создает рабочие места для ещё 40-50 сотрудников. Подробнее об этом "Северное побережье" писало в апреле.

"Благодаря новым технологиям мы еще больше укрепляем наши конкурентные позиции, эффективно удовлетворяем потребности как существующих, так и новых клиентов, одновременно оптимизируя процессы для повышения точности и производительности. Мы с уверенностью движемся вперед, делая ставку на устойчивый рост, инновации и командную работу", - сказала исполнительный директор завода "Fortaco" Лариса Шабунова.

В пресс-релизе компании отмечается, что их новый завод, получивший наименование "Нарва-2", предлагает конкурентоспособные решения и высокий уровень качества операционных процессов благодаря передовой производственной линии, современному оборудованию для предварительной обработки, сварочным роботам и ЧПУ-станкам, которые существенно увеличивают производственные мощности и обеспечивают ещё более высокое качество продукции.

Среди нового оборудования - прогрессивные станки с магнитными столами, позволяющими быстро менять заготовки, два гибочных пресса мощностью 600 тонн - для высокоточного профилирования, новые сварочные роботы с лазерным управлением для максимальной точности сварки, а также крупный обрабатывающий центр, работающий как единое целое или как две независимые машины, что дает гибкость при выполнении различных задач.