Полиция сделала Кохтла-Ярвескому горуправлению замечание за плохую уборку снега
Полиция сделала Кохтла-Ярвескому горуправлению официальное замечание за недостаточную уборку снега, а также обязала применить меры для устранения недостатков.
Полиция сделала Кохтла-Ярвескому горуправлению официальное замечание за недостаточную уборку снега, а также обязала применить меры для устранения недостатков.
Исходя из необходимости обеспечить безопасность участников движения, старший комиссар Максим Смирнов обращает внимание на ситуацию в Ярвеской части города на улицах Пярна и Эндла. На улице Пярна между Кохтла-Ярвеской гимназией и квартирным домом снежным валом покрыта одна из полос движения и при обгоне автомобили используют парковочный карман гимназии, что, в свою очередь, опасно и недопустимо.
На улице Эндла на автодороге у квартирных домов в результате таяния снега образовались глубокие колеи, поэтому автодорога труднопроходима.