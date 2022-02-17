Полиция сделала Кохтла-Ярвескому горуправлению замечание за плохую уборку снега

Исходя из необходимости обеспечить безопасность участников движения, старший комиссар Максим Смирнов обращает внимание на ситуацию в Ярвеской части города на улицах Пярна и Эндла. На улице Пярна между Кохтла-Ярвеской гимназией и квартирным домом снежным валом покрыта одна из полос движения и при обгоне автомобили используют парковочный карман гимназии, что, в свою очередь, опасно и недопустимо.