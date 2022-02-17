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Полиция сделала Кохтла-Ярвескому горуправлению замечание за плохую уборку снега

Сугробы в Кохтла-Ярве. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Полиция сделала Кохтла-Ярвескому горуправлению официальное замечание за недостаточную уборку снега, а также обязала применить меры для устранения недостатков.

Исходя из необходимости обеспечить безопасность участников движения, старший комиссар Максим Смирнов обращает внимание на ситуацию в Ярвеской части города на улицах Пярна и Эндла. На улице Пярна между Кохтла-Ярвеской гимназией и квартирным домом снежным валом покрыта одна из полос движения и при обгоне автомобили используют парковочный карман гимназии, что, в свою очередь, опасно и недопустимо.

На улице Эндла на автодороге у квартирных домов в результате таяния снега образовались глубокие колеи, поэтому автодорога труднопроходима.

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