Серую сланцевую золу переработают в ценный белый порошок

Компания "Ragn-Sells" надеется в 2027 году начать неподалеку от Балтийской электростанции "Eesti Energia" в Нарве производство чистейшего карбоната кальция из сланцевой золы. Ожидается до 100 непосредственных новых рабочих мест и порядка 400 косвенных.

До того, ориентировочно в 2025 году, "Ragn-Sells" создаст на территории электростанции в пятьдесят раз меньшую пилотную демонстрационную установку. Там может быть порядка десяти рабочих мест.

Карбонат кальция применяется в мире в разных промышленных производствах - от пластиков до молока.

Будущий большой нарвский завод сможет перерабатывать миллион тонн сланцевой золы в год. Из этого количества будет производиться около 0,5 миллиона тонн белого порошка - сверхчистого карбоната кальция премиум-уровня.

Инвестиции в технологию и проект завода предполагаются до 250 миллионов евро. Для этого "Ragn-Sells" учредила дочернее предприятие "RS OSA Projekt". Уже инвестировано почти два миллиона.

Партнерами выступают "Eesti Energia", EAS, "Archimedes", а также международные концерны "Tarkett" и "Gealan" - большие потребители карбоната кальция. "Tarkett" использует его в производстве напольных покрытий, "Gealan" - в производстве профилей для пластиковых окон.

Ноль негативных влияний

Благодаря скопившимся за десятилетия в нарвском регионе колоссальным запасам сланцевой золы и прочим благоприятным местным условиям, производство первоклассного карбоната кальция обещает стать экологически безвредным или даже с отрицательным углеродным следом. Для испытания и обкатки технологии будет создан так называемый демозавод.

- Строительство мини-завода максимальной площадью 1000 квадратных метров, ежегодно производящего 10000 тонн карбоната кальция, разумеется, затратный промежуточный этап, но поскольку сейчас в мире просто нет сопоставимой экологичной технологии, то, прежде чем осуществлять большие инвестиции, мы должны убедиться, что все работает должным образом. Маломасштабное производство также даст местным жителям возможность познакомиться с процессом и вселит уверенность в то, что наш завод является экологически чистым, не загрязняет атмосферу, не шумит и не пылит, - пояснил руководитель проекта Алар Салусте, только что представивший все планы заинтересованным городским руководителям Нарвы.

Руководитель проекта Алар Салусте представил планы "Ragn-Sells" заинтересованным городским руководителям Нарвы. ФОТО: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Созданная в сотрудничестве "Ragn-Sells" и его партнеров технология позволяет производить экологически чистый карбонат кальция из золы, остающейся после производства электроэнергии. В золе порядка 30 процентов активного в химическом плане кальция и 70 процентов инертных компонентов.

Для получения карбоната кальция проводят реакцию золы с СО2. Необходимая для этого вода будет циркулировать и использоваться повторно. Выбросов в атмосферу не предполагается - никаких дымовых труб, так как переработка будет вестись без сжигания.

Остаточный материал планируется также направлять в дело, впредь не оставляя бесполезных отходов. Остатки могут стать, например, наполнителем в цементном производстве или еще где-то.

Нарва знакомится с планами

Для строительства демозавода на арендуемой территории Балтийской электростанции не потребуется особых разрешений. Для строительства же основного большого завода понадобятся планировка и ее одобрение местным самоуправлением Нарвы, согласование Департамента окружающей среды и так далее.