Серую сланцевую золу переработают в ценный белый порошок
Проект возведения завода по переработке сланцевой золы по соседству с Балтийской электростанцией "Eesti Energia" официально представили Нарве.
Проект возведения завода по переработке сланцевой золы по соседству с Балтийской электростанцией "Eesti Energia" официально представили Нарве.
Компания "Ragn-Sells" надеется в 2027 году начать неподалеку от Балтийской электростанции "Eesti Energia" в Нарве производство чистейшего карбоната кальция из сланцевой золы. Ожидается до 100 непосредственных новых рабочих мест и порядка 400 косвенных.
До того, ориентировочно в 2025 году, "Ragn-Sells" создаст на территории электростанции в пятьдесят раз меньшую пилотную демонстрационную установку. Там может быть порядка десяти рабочих мест.
Карбонат кальция применяется в мире в разных промышленных производствах - от пластиков до молока.
Будущий большой нарвский завод сможет перерабатывать миллион тонн сланцевой золы в год. Из этого количества будет производиться около 0,5 миллиона тонн белого порошка - сверхчистого карбоната кальция премиум-уровня.
Инвестиции в технологию и проект завода предполагаются до 250 миллионов евро. Для этого "Ragn-Sells" учредила дочернее предприятие "RS OSA Projekt". Уже инвестировано почти два миллиона.
Партнерами выступают "Eesti Energia", EAS, "Archimedes", а также международные концерны "Tarkett" и "Gealan" - большие потребители карбоната кальция. "Tarkett" использует его в производстве напольных покрытий, "Gealan" - в производстве профилей для пластиковых окон.
Благодаря скопившимся за десятилетия в нарвском регионе колоссальным запасам сланцевой золы и прочим благоприятным местным условиям, производство первоклассного карбоната кальция обещает стать экологически безвредным или даже с отрицательным углеродным следом. Для испытания и обкатки технологии будет создан так называемый демозавод.
- Строительство мини-завода максимальной площадью 1000 квадратных метров, ежегодно производящего 10000 тонн карбоната кальция, разумеется, затратный промежуточный этап, но поскольку сейчас в мире просто нет сопоставимой экологичной технологии, то, прежде чем осуществлять большие инвестиции, мы должны убедиться, что все работает должным образом. Маломасштабное производство также даст местным жителям возможность познакомиться с процессом и вселит уверенность в то, что наш завод является экологически чистым, не загрязняет атмосферу, не шумит и не пылит, - пояснил руководитель проекта Алар Салусте, только что представивший все планы заинтересованным городским руководителям Нарвы.
Созданная в сотрудничестве "Ragn-Sells" и его партнеров технология позволяет производить экологически чистый карбонат кальция из золы, остающейся после производства электроэнергии. В золе порядка 30 процентов активного в химическом плане кальция и 70 процентов инертных компонентов.
Для получения карбоната кальция проводят реакцию золы с СО2. Необходимая для этого вода будет циркулировать и использоваться повторно. Выбросов в атмосферу не предполагается - никаких дымовых труб, так как переработка будет вестись без сжигания.
Остаточный материал планируется также направлять в дело, впредь не оставляя бесполезных отходов. Остатки могут стать, например, наполнителем в цементном производстве или еще где-то.
Для строительства демозавода на арендуемой территории Балтийской электростанции не потребуется особых разрешений. Для строительства же основного большого завода понадобятся планировка и ее одобрение местным самоуправлением Нарвы, согласование Департамента окружающей среды и так далее.
Мэр Нарвы Катри Райк подтвердила, что Нарвское горсобрание должно первоначально это дело обсудить и выдвинуть условия для создания детальной планировки будущего завода.
- Опасность в том, как воспримет народ в Нарве эту идею и как ее воспримут депутаты горсобрания. Я пока не слышала никаких аргументов против, хотя всех интересует, конечно, как завод будет влиять на окружающую среду. Разумеется, это важно выяснить, - прокомментировала Райк после встречи части депутатского корпуса с представителями "Ragn-Sells".
Рыночная стоимость скопившейся под Нарвой сланцевой золы, как сырья для переработки, сегодня равна практически нулю. По словам Алара Салусте, владелец золы - концерн "Eesti Energia" заинтересован, чтобы зольные терриконы начали уходить из окружающей среды.
- Мы предполагаем, что зола - это отход, - оценил Салусте ценовой вес золы в бизнес-модели завода. - Мы верим, что зола не подорожает, ее на золоотвалах много, так что если даже появятся конкуренты в области переработки золы, то все равно ее всем хватит, - добавил руководитель проекта.
Вожделенный ценный белый порошок из Нарвы направится на производства в Северные страны и Скандинавию, а также в Германию, Францию, Польшу.
По данным "Ragn-Sells", мировой промышленностью ежегодно потребляется порядка 120 миллионов тонн карбоната кальция. Из этого приблизительно 22 миллиона тонн - чистейший вариант продукта, какой будет производиться и в Нарве.
Нарва сможет давать порядка полумиллиона тонн в год. При удачном старте можно будет расширить нарвское производство уже в следующем десятилетии, поскольку запаса складированной золы здесь хватит лет на сто.