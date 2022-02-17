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Вместо Дня независимости высшие уездные награды вручат в праздник Победы

Аквапарк "Noorus" непосредственно перед открытием в декабре прошлого года. Создание аквапарка союз самоуправлений отметил уездным знаком за заслуги. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Нынче уездного знака за заслуги удостоились создатель водного парка "Noorus" и советник Тойлаского волостного управления по развитию Мехис Луус, которым вручат награды летом.

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Правление Ида-Вирумааского союза самоуправлений выбирало лауреатов награды среди 12 кандидатов. Как водный парк спа-отеля "Noorus", так и Мехиса Лууса выдвинул мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин.

Владелец спа-отеля "Noorus" - ТОО "Termak Estate" - выделился в прошлом году тем, что построил первый в уезде аквапарк, в значительной мере повлияв на развитие туризма в регионе. К прежнему водно-банному комплексу отеля добавилась в декабре размещенная в новой пристройке большая развлекательная зона с шестью горками, привлекающая как местных жителей, так и туристов. Владельцу отеля аквапарк обошелся более чем в шесть миллионов евро.

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