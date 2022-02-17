Вместо Дня независимости высшие уездные награды вручат в праздник Победы
Нынче уездного знака за заслуги удостоились создатель водного парка "Noorus" и советник Тойлаского волостного управления по развитию Мехис Луус, которым вручат награды летом.
Нынче уездного знака за заслуги удостоились создатель водного парка "Noorus" и советник Тойлаского волостного управления по развитию Мехис Луус, которым вручат награды летом.
Правление Ида-Вирумааского союза самоуправлений выбирало лауреатов награды среди 12 кандидатов. Как водный парк спа-отеля "Noorus", так и Мехиса Лууса выдвинул мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин.