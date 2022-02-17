Вместо Дня независимости высшие уездные награды вручат в праздник Победы

Владелец спа-отеля "Noorus" - ТОО "Termak Estate" - выделился в прошлом году тем, что построил первый в уезде аквапарк, в значительной мере повлияв на развитие туризма в регионе. К прежнему водно-банному комплексу отеля добавилась в декабре размещенная в новой пристройке большая развлекательная зона с шестью горками, привлекающая как местных жителей, так и туристов. Владельцу отеля аквапарк обошелся более чем в шесть миллионов евро.