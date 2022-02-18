Журналисты "Северного побережья" удостоились двух премий

Вышедшая из-под пера главного редактора Эрика Гамзеева и опубликованная в "Северном побережье" от 17 марта прошлого года статья "Зеленый поворот в Ида-Вирумаа: темп убивает" отмечена наградой в категории "лучшая статья-мнение в уездной газете". Статья рассказывает о запущенном государством зеленом повороте, который лишил Ида-Вирумаа тысяч рабочих мест, не предложив взамен почти ничего, кроме лозунгов, и несет с собой бедность и угрозу энергобезопасности.

- Зеленый поворот нужен, однако происходить он должен плавно, и таким образом, чтобы люди не страдали. Нельзя ожидать, что отправленный в нокдаун боксер тут же станет сильным шахматистом. В период написания статьи боль от однобокости зеленого поворота сильнее всего ощущал Ида-Вирумаа, а в конце года через высокие электроцены ее ощутила уже вся Эстония, - сказал Гамзеев.

Илья Смирнов удостоен журналистской премии за лучший в прошлом году очерк на русском языке "Подзабытая история: Гибель рыбаков в штормовых волнах потрясла Нарва-Йыэсуу почти полвека назад", опубликованный 19 сентября прошлого года в "Северном побережье".

Отмеченный премией очерк рассказывает о затонувшем в Нарвском заливе судне рыболовецкого колхоза "Октообер". Тогда погибли три члена команды судна. Два судовых механика больше суток провели в затопленном машинном отделении, прежде чем их удалось спасти.

Нынешние власти Нарва-Йыэсуу планируют поднять остов судна, чтобы отыскать наконец останки пропавших моряков.

Илья Смирнов сказал, что натолкнулся на тему утонувшего судна случайно, когда как журналист занимался проблемой разрушающегося нарва-йыэсууского мола. "Тогда речь зашла о том, что на карте отмечено место, где затонуло какое-то судно. Никто ничего точно не знал и не помнил об этом корабле. Тогда я и занялся изучением этого дела. После выхода статьи я получил множество звонков от читателей, и тогда я понял, как эта тема людей затронула", - сказал Смирнов.