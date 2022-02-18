Журналисты "Северного побережья" удостоились двух премий
Журналисты "Северного побережья" Эрик Гамзеев и Илья Смирнов удостоились журналистской премии Эстонского медиасоюза за опубликованные в прошлом году статьи.
Журналисты "Северного побережья" Эрик Гамзеев и Илья Смирнов удостоились журналистской премии Эстонского медиасоюза за опубликованные в прошлом году статьи.
Вышедшая из-под пера главного редактора Эрика Гамзеева и опубликованная в "Северном побережье" от 17 марта прошлого года статья "Зеленый поворот в Ида-Вирумаа: темп убивает" отмечена наградой в категории "лучшая статья-мнение в уездной газете". Статья рассказывает о запущенном государством зеленом повороте, который лишил Ида-Вирумаа тысяч рабочих мест, не предложив взамен почти ничего, кроме лозунгов, и несет с собой бедность и угрозу энергобезопасности.
- Зеленый поворот нужен, однако происходить он должен плавно, и таким образом, чтобы люди не страдали. Нельзя ожидать, что отправленный в нокдаун боксер тут же станет сильным шахматистом. В период написания статьи боль от однобокости зеленого поворота сильнее всего ощущал Ида-Вирумаа, а в конце года через высокие электроцены ее ощутила уже вся Эстония, - сказал Гамзеев.
Илья Смирнов удостоен журналистской премии за лучший в прошлом году очерк на русском языке "Подзабытая история: Гибель рыбаков в штормовых волнах потрясла Нарва-Йыэсуу почти полвека назад", опубликованный 19 сентября прошлого года в "Северном побережье".
Отмеченный премией очерк рассказывает о затонувшем в Нарвском заливе судне рыболовецкого колхоза "Октообер". Тогда погибли три члена команды судна. Два судовых механика больше суток провели в затопленном машинном отделении, прежде чем их удалось спасти.
Нынешние власти Нарва-Йыэсуу планируют поднять остов судна, чтобы отыскать наконец останки пропавших моряков.
Илья Смирнов сказал, что натолкнулся на тему утонувшего судна случайно, когда как журналист занимался проблемой разрушающегося нарва-йыэсууского мола. "Тогда речь зашла о том, что на карте отмечено место, где затонуло какое-то судно. Никто ничего точно не знал и не помнил об этом корабле. Тогда я и занялся изучением этого дела. После выхода статьи я получил множество звонков от читателей, и тогда я понял, как эта тема людей затронула", - сказал Смирнов.
Начиная с 2009 года публиковавшиеся в "Северном побережье" статьи ежегодно удостаивались признания на журналистских конкурсах. За это время журналисты "Северного побережья" получили десять премий прессы, кроме того, номинировалось еще 17 их работ. "Это показывает, что редакция "Северного побережья" неизменно предоставляет своим читателям хороший и качественный журналистский контент", - сказал главный редактор газеты Эрик Гамзеев.