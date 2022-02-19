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Полина Дегтяренко: хочу быть голосом лишайников, чтобы люди их больше замечали
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При определении видов лишайников даже лихенологу обычно приходится вооружиться хотя бы лупой, говорит Полина Дегтяренко.
Изучающая лишайники ученый Тартуского университета, уроженка Кохтла-Ярве Полина Дегтяренко получила премию молодому защитнику природы, которую присуждает Фонд природы Эстонии.
В начале этого века, когда Полина Дегтяренко училась в Ахтмеской средней школе, о темах окружающей среды в школах еще особо не говорили.