Изучающая лишайники ученый Тартуского университета, уроженка Кохтла-Ярве Полина Дегтяренко получила премию молодому защитнику природы, которую присуждает Фонд природы Эстонии.

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В начале этого века, когда Полина Дегтяренко училась в Ахтмеской средней школе, о темах окружающей среды в школах еще особо не говорили.

Тем не менее она поступила в Тартуский университет изучать экологию.