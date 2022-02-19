Профсоюз дочерней фирмы "Eesti Energia" планирует предупредительную забастовку
Профсоюз планирует провести 1 марта на "Enefit Solutions", дочернем предприятии "Eesti Energia", часовую предупредительную забастовку, требуя повышения зарплаты.
Профсоюз планирует провести 1 марта на "Enefit Solutions", дочернем предприятии "Eesti Energia", часовую предупредительную забастовку, требуя повышения зарплаты.
Профсоюз "Narva Energia", в который входит около трети работников предприятия, официально сообщил о проведении предупредительной забастовки в поддержку своих требований на коллективных переговорах с руководством "Enefit Solutions".