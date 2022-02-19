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Профсоюз дочерней фирмы "Eesti Energia" планирует предупредительную забастовку

Андрей Зайцев. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Профсоюз планирует провести 1 марта на "Enefit Solutions", дочернем предприятии "Eesti Energia", часовую предупредительную забастовку, требуя повышения зарплаты.

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Профсоюз "Narva Energia", в который входит около трети работников предприятия, официально сообщил о проведении предупредительной забастовки в поддержку своих требований на коллективных переговорах с руководством "Enefit Solutions".

Руководитель профсоюза "Narva Energia" Андрей Зайцев сказал, что поскольку почти за четыре месяца переговоров соглашения не достигли, правление профсоюза решило в качестве следующего шага устроить предупредительную забастовку. "Переговоры еще идут, поэтому я не хочу обнародовать детали разногласий, но основной вопрос - повышение зарплаты", - сказал он.

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