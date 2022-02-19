Профсоюз дочерней фирмы "Eesti Energia" планирует предупредительную забастовку

Профсоюз "Narva Energia", в который входит около трети работников предприятия, официально сообщил о проведении предупредительной забастовки в поддержку своих требований на коллективных переговорах с руководством "Enefit Solutions".

Руководитель профсоюза "Narva Energia" Андрей Зайцев сказал, что поскольку почти за четыре месяца переговоров соглашения не достигли, правление профсоюза решило в качестве следующего шага устроить предупредительную забастовку. "Переговоры еще идут, поэтому я не хочу обнародовать детали разногласий, но основной вопрос - повышение зарплаты", - сказал он.