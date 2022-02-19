ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Почему безработица в Ида-Вирумаа все-таки самая высокая в стране?

Однако плохо то, что уровень безработицы в Ида-Вирумаа, несмотря на всевозможные усилия, программы и меры, по-прежнему явно превышает уровень безработицы в любом другом уезде. Да и уровень 2019 года нынешняя безработица в Ида-Вирумаа превышает еще на один процент. Например, средний по Эстонии показатель безработицы равен 6,9 процента, а в Валгамаа, находящемся в конце таблицы ближе всех к Ида-Вирумаа, - 9,3 процента. И это в ситуации, когда экономика стремительно растет и предприниматели все чаще говорят о нехватке рабочей силы.

То, что высокий уровень безработицы стал в Ида-Вирумаа хроническим, свидетельствует о том, что при сведении интересов работодателей и работников существуют серьезные препятствия. Вроде бы имеются все предпосылки для снижения безработицы до среднего по Эстонии показателя. Предприятия ищут рабочие руки, работники кассы по безработице консультируют и предлагают решения, обучающие фирмы, центры профобразования и колледжи организуют переобучение работников. От обучающих слышно, что они переобучали бы людей, если бы только знать, на кого их надо учить. Предприниматели же утверждают, что зачастую им приходится опять с самого начала учить людей, принятых на работу после обучения, или же ввозить работников из остальной Эстонии или даже из-за границы.