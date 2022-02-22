Волость Алутагузе спорит с Департаментом окружающей среды об очистке реки Яама

В конце прошлого года жители деревни Яама в Алутагузеской волости попросили у волости помощи в очистке реки Яама и питающего ее канала в заповедной зоне Струуга. Поскольку канал на всем протяжении и старицы много лет не очищались, они заполнились отложениями и начали зарастать. Жители деревни больше не могут выйти на реку на лодках для ловли рыбы, а в пожарных водоисточниках недостаточно воды.