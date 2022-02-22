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Волость Алутагузе спорит с Департаментом окружающей среды об очистке реки Яама

Устье реки в последний раз очищали осенью 2007 года. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Зарастание стариц угрожает не только облику ландшафта, но и культурному наследию, так как может привести к исчезновению традиционного рыболовства.

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В конце прошлого года жители деревни Яама в Алутагузеской волости попросили у волости помощи в очистке реки Яама и питающего ее канала в заповедной зоне Струуга. Поскольку канал на всем протяжении и старицы много лет не очищались, они заполнились отложениями и начали зарастать. Жители деревни больше не могут выйти на реку на лодках для ловли рыбы, а в пожарных водоисточниках недостаточно воды.

Волостная управа передала просьбу жителей Департаменту окружающей среды, который управляет охраняемыми природными территориями и поэтому также принимает решения о необходимости очистки водоемов.

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