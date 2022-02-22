Калле Лаанет: День рождения нашей Эстонии!

Так я всегда думаю о нашей милой Эстонии: маленькая и красивая! Тем не менее на этом маленьком клочке земли вместе со всеми его водоемами и прибрежным морем представлено такое разнообразие, что его изучения и осмотра хватит на целую жизнь, причем это касается не только природы, но и многих других областей. Исполняя сейчас свои нынешние обязанности министра обороны, я в любой ситуации, в любом месте и при любом явлении неизбежно думаю также о нашей безопасности и гособороне.

И так же неизбежно, а прежде всего человечно, сравниваю все с "кочки" своего родного края, и часто - как свойственно сааремаасцам - наполовину шутя. Пожалуй, Сааремаа действительно смешно сравнивать с материковыми уездами, но с Ида-Вирумаа такое сравнение воспринимается вполне всерьез.

Как это?

Ну, во-первых, Ида-Вирумаа с нескольких - ладно, с двух - сторон окружен водой. Сааремаа окружен морем со всех сторон лишь условно: на востоке мы связаны дамбой с нашим милым Мухумаа и пролив Вяйке все усыхает; на севере - чуть ли не на расстоянии прыжка - расположен за проливом Соела крутой Хийумаа, а на юге чуть в отдалении - Кихну, Латвия и Рухну... У сааремаасцев имеется граница с зарубежьем, у идавирусев тоже - у первых на западе, у вторых на востоке. По размерам два уезда практически одинаковые, а береговые глинты являются достопримечательностью как в Вирумаа, так и на Сааремаа.

Однако дальше начинаются различия, и я говорю уже не о своем родном острове, а об Ида-Вирумаа и большей части других уездов. Доминирующим языком тут является русский, большая часть народа - не этнические эстонцы. Промышленность повлияла на окружающую среду больше, чем даже в больших городах, а будущее из-за жизнеспособности или жизненеспособности той самой промышленности очень ненадежное.

И за госграницей - сосед, которого в сегодняшней ситуации нельзя, к сожалению, считать дружественным.

Большие задачи требуют занятия, решения.

Однако чуть подробнее. Неужели русский язык и другой культурный фон являются проблемой? Каким образом это влияет - и влияет ли - на жизнь Эстонии? Или, ладно, "остальной" Эстонии?

Должны ли мы в 21-м веке бояться людей другой национальности, представляющих другую культуру? Я очень хорошо помню преамбулу, вводную часть нашей Конституции, но неужели исторические факты и изменившиеся за последние тридцать с лишним лет обстоятельства ухудшили положение эстонского государства в этом отношении? Конечно нет, оно улучшилось! Это очевидно, но в некоторых ситуациях нуждается в напоминании и подчеркивании то, что в этой стране никогда не жили так спокойно и не чувствовали себя так уверенно.