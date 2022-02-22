Калле Лаанет: День рождения нашей Эстонии!
Французы говорят "Petit est beau", что значит "маленькое - красивое". Иногда также "Petit est bon" - "маленькое - хорошее".
Французы говорят "Petit est beau", что значит "маленькое - красивое". Иногда также "Petit est bon" - "маленькое - хорошее".
Так я всегда думаю о нашей милой Эстонии: маленькая и красивая! Тем не менее на этом маленьком клочке земли вместе со всеми его водоемами и прибрежным морем представлено такое разнообразие, что его изучения и осмотра хватит на целую жизнь, причем это касается не только природы, но и многих других областей. Исполняя сейчас свои нынешние обязанности министра обороны, я в любой ситуации, в любом месте и при любом явлении неизбежно думаю также о нашей безопасности и гособороне.
И так же неизбежно, а прежде всего человечно, сравниваю все с "кочки" своего родного края, и часто - как свойственно сааремаасцам - наполовину шутя. Пожалуй, Сааремаа действительно смешно сравнивать с материковыми уездами, но с Ида-Вирумаа такое сравнение воспринимается вполне всерьез.
Как это?
Ну, во-первых, Ида-Вирумаа с нескольких - ладно, с двух - сторон окружен водой. Сааремаа окружен морем со всех сторон лишь условно: на востоке мы связаны дамбой с нашим милым Мухумаа и пролив Вяйке все усыхает; на севере - чуть ли не на расстоянии прыжка - расположен за проливом Соела крутой Хийумаа, а на юге чуть в отдалении - Кихну, Латвия и Рухну... У сааремаасцев имеется граница с зарубежьем, у идавирусев тоже - у первых на западе, у вторых на востоке. По размерам два уезда практически одинаковые, а береговые глинты являются достопримечательностью как в Вирумаа, так и на Сааремаа.
Однако дальше начинаются различия, и я говорю уже не о своем родном острове, а об Ида-Вирумаа и большей части других уездов. Доминирующим языком тут является русский, большая часть народа - не этнические эстонцы. Промышленность повлияла на окружающую среду больше, чем даже в больших городах, а будущее из-за жизнеспособности или жизненеспособности той самой промышленности очень ненадежное.
И за госграницей - сосед, которого в сегодняшней ситуации нельзя, к сожалению, считать дружественным.
Большие задачи требуют занятия, решения.
Однако чуть подробнее. Неужели русский язык и другой культурный фон являются проблемой? Каким образом это влияет - и влияет ли - на жизнь Эстонии? Или, ладно, "остальной" Эстонии?
Должны ли мы в 21-м веке бояться людей другой национальности, представляющих другую культуру? Я очень хорошо помню преамбулу, вводную часть нашей Конституции, но неужели исторические факты и изменившиеся за последние тридцать с лишним лет обстоятельства ухудшили положение эстонского государства в этом отношении? Конечно нет, оно улучшилось! Это очевидно, но в некоторых ситуациях нуждается в напоминании и подчеркивании то, что в этой стране никогда не жили так спокойно и не чувствовали себя так уверенно.
С точки зрения моих нынешних рабочих обязанностей, то есть безопасности и гособороны Эстонии, Ида-Вирумаа такой же равноценный уезд и регион, как любой другой. За исключением приграничного местоположения и исходящих из него задач, обязательств и расходов.
Причиной служит не только членство Эстонии в НАТО и Евросоюзе, то есть то обстоятельство, что в политическом смысле мы входим в крупнейшее в мире экономическое объединение и крупнейший в мире оборонный альянс. Эти уверенность и знание опираются прежде всего на то обстоятельство, что, независимо от родного языка и национальности, типичный идавирусец предпочитает альтернативам статус жителя, а желательно и гражданина Эстонии. Независимо от родного языка, вероисповедания и сказок, все мы - соотечественники.
Нынешний мэр Парижа Анн Идальго - родившаяся в Испании испанка. Мэром Лондона является Садик Хан, имеющий пакистанские корни. Должны ли мы в 21-м веке удивляться этому? Должны ли мы удивляться тому, что, например, на машинистов локомотива учатся как мужчины, так и женщины? Глупость! Конечно, нет смысла тащить в сегодняшний день груз многовековой давности и предубеждения. Как и нет смысла переносить преступления советской власти на наших современных соотечественников. Предубеждения - предки заблуждения!
И еще. Потерпели ли мы провал в обучении иноязычных жителей Эстонии государственному языку, как утверждает иной оппортунист? Чтобы ответить на этот вопрос, рекомендую пойти и лично пообщаться с более молодым народом Ида-Вирумаа. Поделюсь с вами своим опытом относительно личного состава наших Сил обороны: служащие Сил обороны разных национальностей и с разным родным языком хорошо справляются на эстонском языке, как и со своими задачами в деле гособороны.
Вернусь еще раз - так, полушутя - к сравнению Ида-Вирумаа и Сааремаа, именно в языковом отношении. Как более молодое поколение эстонцев не говорит на русском языке, так и иной приехавший с материка турист бывает озадачен, услышав в Сырве местный говор. Однако в конце концов справляются все: в Вирумаа хотя бы на английском, на Сааремаа - на литературном эстонском языке.
Хорошей годовщины республики и да здравствует Эстония!