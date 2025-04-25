Кем мы заменим учителей, не владеющих эстонским языком на требуемом уровне?

- Со следующего года учителям с уровнем B1 больше не будет разрешено участвовать в преподавательской деятельности. В то же время среди них немало опытных специалистов, получивших соответствующее педагогическое образование, владеющих методикой и делающих свое дело с душой. Они знают детей, умеют сотрудничать с родителями и были и остаются опорой нашей системы образования. Кем мы их заменим? В настоящее время мы принимаем на работу молодых людей, не имеющих соответствующего образования, но имеющих категорию С1 или В2, или в настоящее время все еще категорию В1. Со следующего года B1 больше не будет акцептироваться. Скорее, речь идет о детских садах и тех помощниках воспитателей, которые в данный момент, возможно, все еще учатся. Я считаю, что, к сожалению, не все из них сдадут этот экзамен. Не смогут они этого сделать по разным причинам. Вы это прекрасно знаете: человек свободно говорит по-эстонски, но приходит на экзамен, возникает скованность, и он не сдает экзамен. Кем мы их заменим и как эта система будет развиваться дальше?