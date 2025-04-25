Кем мы заменим учителей, не владеющих эстонским языком на требуемом уровне?

"Я очень надеюсь, что нам в Эстонии больше не придется долго обсуждать вопрос о том, является ли владение эстонским языком как таковым элементарным базовым принципом для того, чтобы человек мог работать учителем", - заявила министр образования и науки на инфочасе Рийгикогу, отвечая на вопросы депутатов от Центристской партии, связанные с нехваткой учителей.
ВЛАДИМИР АРХИПОВ, член Рийгикогу (Центристская партия):
- Со следующего года учителям с уровнем B1 больше не будет разрешено участвовать в преподавательской деятельности. В то же время среди них немало опытных специалистов, получивших соответствующее педагогическое образование, владеющих методикой и делающих свое дело с душой. Они знают детей, умеют сотрудничать с родителями и были и остаются опорой нашей системы образования. Кем мы их заменим? В настоящее время мы принимаем на работу молодых людей, не имеющих соответствующего образования, но имеющих категорию С1 или В2, или в настоящее время все еще категорию В1. Со следующего года B1 больше не будет акцептироваться. Скорее, речь идет о детских садах и тех помощниках воспитателей, которые в данный момент, возможно, все еще учатся. Я считаю, что, к сожалению, не все из них сдадут этот экзамен. Не смогут они этого сделать по разным причинам. Вы это прекрасно знаете: человек свободно говорит по-эстонски, но приходит на экзамен, возникает скованность, и он не сдает экзамен. Кем мы их заменим и как эта система будет развиваться дальше?
КРИСТИНА КАЛЛАС, министр образования и науки ("Eesti 200"):
- Честно признаюсь, мне немного сложно понять бесконечную дискуссию о том, как в 2025 году, спустя более 30 лет после введения в Эстонии языковых требований, учителя не могут выучить эстонский язык. Это требование было установлено не вчера, не в прошлом или позапрошлом году. Это требование к знанию языка действует в Эстонии уже несколько десятилетий. Вы ведь согласитесь со мной, это не новость, это не то, что произошло внезапно и неожиданно в данной ситуации.
Если работать в эстонской школе и преподавать на другом языке, что само по себе вполне нормально, то невозможно участвовать в повышении квалификации, участвовать в работе учительского сообщества, участвовать в предметных секциях, участвовать в деятельности учительских объединений или даже участвовать в работе профсоюза, если не владеть эстонским языком.
"Кем мы заменим этих учителей, не владеющих эстонским языком на должном уровне, и как эта система будет развиваться дальше?"Владимир Архипов
Требование владения эстонским языком вытекает не только из языка обучения, на котором преподает учитель, но и из профессии учителя в целом. Какова роль профессии учителя, обязанности человека, занятого в учительской профессии? Их невозможно выполнить, если не владеть эстонским языком хотя бы на уровне B2.
Мы действительно предоставили учителям отсрочку еще на один год для сдачи экзамена на уровень B2, но больше отсрочек не будет. Отсрочка истечет 1 августа этого года. Воспитатели детских садов получат еще отсрочку, потому что для них действительно эти требования были введены только в прошлом году. Так что отсрочка будет продлена.
Я очень надеюсь, что нам в Эстонии не придется больше долго спорить о том, является ли владение эстонским языком как таковым элементарным базовым принципом для того, чтобы человек мог работать учителем.
ВЛАДИМИР АРХИПОВ:
- Мне также интересно слышать, что мы всегда спрашиваем, почему человек не выучил язык за 25 или 30 лет, но это уже в прошлом. Давайте поговорим о том, что у нас есть сейчас. Давайте не будем искать причины, почему тот или иной человек не выучил язык. Поговорим о сегодняшнем и завтрашнем дне, а также о нашем образовании, которое сейчас самое важное.
Я читал, что требования к квалификации учителя не будут применяться до 31 августа 2029 года. Значит, в течение трех лет учитель без квалификации сможет продолжать обучать наших школьников. Как вы прокомментируете это?
КРИСТИНА КАЛЛАС:
- Сегодня занимать должность учителя и работать учителем может человек, не имеющий педагогической квалификации, то есть не соответствующий квалификационным требованиям. Вопрос в том, сколько таких учителей в конкретной школе, не имеющих педагогической квалификации.
Когда мы осуществляем надзор, мы не смотрим на соответствие или несоответствие одного конкретного учителя и не выдаем предписания на основании того, что один учитель в школе или два учителя или три учителя не соответствуют квалификационным требованиям, а смотрим на объем уроков, которые проводятся в школе учителями, не имеющими квалификации. За прошедшее время этот показатель увеличился; увеличился еще и потому, что, действительно, в связи с переходом на преподавание на эстонском языке в школы пришло очень много людей, молодых людей, я имею в виду молодых учителей, которые ранее не работали учителями, которые сегодня пришли в школу и хотят внести свой вклад в то, чтобы эта реформа прошла успешно, чтобы мы могли объединить все школы Эстонии в единую школьную систему.
Как государство мы дали им время, чтобы они пришли в школу, внесли свой вклад, а через некоторое время им все равно придется получить эту профессиональную квалификацию. Возможно, в 2026-2027 году, когда они уже отработают в школе более трех лет, они фактически должны быть способны получить профессиональную квалификацию, которая может быть присвоена союзом учителей как организацией, выдающей квалификацию, поскольку для получения квалификации необходимо предъявить предыдущий опыт работы учителем.
Я очень надеюсь, что те люди, которые сегодня пришли работать в школу в связи с переходом на эстонский язык обучения, а их немало, останутся в учительской профессии и получат эту профессиональную квалификацию. Многие студенты работают в школах и продолжают получать образование в университете.
Поскольку государство также увеличило прием, сегодня в университете по программам педагогического образования обучается на 800-1000 молодых людей больше, иными словами, в настоящее время по программам педагогического образования обучается более 3000 студентов, все они в ближайшие годы окончат университет и, как мы надеемся, поступят на работу в школу.
ВАДИМ БЕЛОБРОВЦЕВ, член Рийгикогу (Центристская партия):
- Существуют две основные причины, по которым смена поколений учителей не происходит такими темпами, какими она должна происходить. Одна из них заключается в том, что, к сожалению, профессия учителя по-прежнему не является престижной, и я считаю, что в этом отчасти или в основном виновато Министерство образования и науки, которое уже много лет не может решить эту проблему.
И второе, что еще важнее, - это зарплата. Зарплаты учителей настолько низкие, что никто не хочет идти в школу преподавать, потому что это непривлекательно с финансовой точки зрения.
Мы понимаем, что в скором времени в правительстве начнутся переговоры по вопросу о том, насколько вырастет зарплата или увеличится минимальная ставка учителя в 2026 году. В принципе, эта цифра не сильно увеличивалась два года подряд, и сейчас идут разговоры, особенно со стороны организации, представляющей интересы учителей, о том, что они начнут требовать, чтобы эта зарплата составляла 2100 евро. В таком случае можно сказать, что она будет достаточно конкурентоспособной и привлекательной для учителей, чтобы они были готовы прийти в школы и преподавать.
Считаете ли вы также, что наш текущий уровень заработной платы совершенно неконкурентоспособен, не представляет достаточного интереса для учителей, и на какую цифру минимальной зарплаты могли бы рассчитывать учителя в следующем году?
КРИСТИНА КАЛЛАС:
- Я хотела бы с вами поспорить. Если вы продолжаете повторять, что государство не готовит достаточно учителей, то это просто статистически не соответствует действительности. Это утверждение фактически некорректно. Обучения учителей было достаточно. Учителей не хватает, некоторые, кто получил педагогическое образование, не нашли пути в школу. Тем не менее количество учебных мест и количество студентов, которые учатся на учителей и получили квалификацию учителя, довольно велико.
Я сама преподаю в университете, где обучают учителей. В Нарвском колледже количество магистерских мест выросло за несколько лет с 25 до 70. Все места заняты. Конкурс был четыре человека на место. Многие хотят стать учителями, и количество учебных мест значительно увеличилось.
"На какую цифру минимальной ставки оплаты труда могут рассчитывать учителя в следующем году?"Вадим Белобровцев
По вопросу зарплаты учителей мы провели предварительные консультации с учителями и профсоюзом учителей, потому что для того, чтобы мы могли вести переговоры, чтобы мы могли заключить коллективный договор, чтобы мы могли договориться, например, о повышении зарплаты на два года вперед, нам нужно, чтобы все владельцы школ, все самоуправления, все частные школы, государство и профсоюз учителей были готовы к переговорам. Таков по закону процесс заключения коллективного договора. Только в этом случае возможно заключение коллективного договора.
С профсоюзами учителей мы заинтересованы, чтобы обе стороны, государство с одной стороны и профсоюз учителей с другой, заключили двухлетнее соглашение. Мы надеемся, что все владельцы школ сядут за стол переговоров и что в рамках этой доброй воли мы сможем добиться более долгосрочного, чем только на год, повышения минимальной ставки заработной платы.
2100 евро - вполне рациональное требование учителей. Я с этим не спорю, но с нашей точки зрения вопрос не только в минимуме. Поэтому я думаю, что нам следует, скорее, говорить об увеличении фонда заработной платы, с помощью которого государство поддерживает местные самоуправления и владельцев школ, чтобы дифференцировать зарплаты учителей и, например, уменьшить нагрузку на учителей, которые преподают предметы, являющиеся экзаменационными или действительно требующие групповой работы и большего количества группового обучения.
Так что эта дифференциация, дифференциация заработной платы, становится еще более важной.