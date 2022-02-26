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Энергичной школьнице жаль тратить на сон больше четырех часов
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"Я хочу, чтобы возможности получения образования, работы, проведения досуга и раскрытия своего потенциала были в Ида-Вирумаа на таком же уровне, как во всей Эстонии, или даже выше", - мечтает Дариа Дмитриева. И не только мечтает, но и прикладывает к этому руки.
Старшеклассница Нарвского языкового лицея Дариа Дмитриева сосредоточена на успешном окончании школы, однако наряду с этим успевает еще очень многое: является депутатом Ида-Вирумаа в Эстонском союзе защиты детей и членом Нарва-Йыэсууского молодежного парламента, развивает молодежный инфопортал "Teeviit" и делает серый городской пейзаж Нарвы более красочным. Находит время и для занятий музыкой и поэзией.
Дариа живет в Нарва-Йыэсуу, а учится в Нарве, поэтому ее деятельность связана с обоими городами. В своем родном городе она участвует в работе молодежного парламента, благодаря чему голос молодежи звучит там все громче.