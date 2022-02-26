Энергичной школьнице жаль тратить на сон больше четырех часов

"Я хочу, чтобы возможности получения образования, работы, проведения досуга и раскрытия своего потенциала были в Ида-Вирумаа на таком же уровне, как во всей Эстонии, или даже выше", - мечтает Дариа Дмитриева. И не только мечтает, но и прикладывает к этому руки. ФОТО: Ilja Smirnov / Põhjarannik