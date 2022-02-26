Деньги люганузеского народного бюджета направят на берег озера Ульясте
Жители Люганузеской волости в ходе голосования по народному бюджету больше всего поддержали благоустройство береговых территорий озера Ульясте.
Жители Люганузеской волости в ходе голосования по народному бюджету больше всего поддержали благоустройство береговых территорий озера Ульясте.
В прошлом году на деньги народного бюджета в Люганузеской волости облагородили пляж в Лиймала: установили новые скамейки и построили два участка дощатой дороги, чтобы там можно было передвигаться также с детской коляской, в инвалидном кресле.