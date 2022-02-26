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Деньги люганузеского народного бюджета направят на берег озера Ульясте

Озеро Ульясте наверняка привлекало бы еще больше посетителей, если бы отдых на его берегах был более удобным. ФОТО: Eero Vabamägi

Жители Люганузеской волости в ходе голосования по народному бюджету больше всего поддержали благоустройство береговых территорий озера Ульясте.

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В прошлом году на деньги народного бюджета в Люганузеской волости облагородили пляж в Лиймала: установили новые скамейки и построили два участка дощатой дороги, чтобы там можно было передвигаться также с детской коляской, в инвалидном кресле.

Отсюда и почерпнул идею Евгений Сарри, чье предложение сделать привлекательными для людей и другие зоны отдыха в волости, было признано лучшим.

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