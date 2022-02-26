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Ветропарк Пуртсе пробудит от летаргического сна развитие ветроэнергетики в Эстонии

Последний ветропарк построили в Эстонии почти десять лет назад, когда появился ветропарк "Eesti Energia" на зольном плато Балтийской электростанции близ Нарвы. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Многие люди хотят иметь дешевую и зеленую ветроэнергию, однако в то же время против строительства новых ветрогенераторов в месте своего проживания. После десятилетней паузы в Эстонии в этом году начнется строительство нового ветропарка - "Enefit Green" приступит к сооружению парка с пятью ветроустановками в Пуртсе. Руководитель сферы ветроэнергетики предприятия Лаури Улм рассказывает о планируемом ветропарке и о том, какую выгоду получат от парка местные жители и как сломить в обществе сопротивление строительству ветропарков.

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- Что начнет происходить в Пуртсе в ближайшее время?

- "Enefit Green" в прошлом году приобрело у ТОО "Raunistal" проект ветропарка Пуртсе, включающий в себя право землепользования для установки пяти ветрогенераторов. Теперь мы начнем его строить и надеемся, что в начале следующего года ветрогенераторы будут установлены, а в середине года начнут вырабатывать электроэнергию.

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