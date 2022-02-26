Ветропарк Пуртсе пробудит от летаргического сна развитие ветроэнергетики в Эстонии

Многие люди хотят иметь дешевую и зеленую ветроэнергию, однако в то же время против строительства новых ветрогенераторов в месте своего проживания. После десятилетней паузы в Эстонии в этом году начнется строительство нового ветропарка - "Enefit Green" приступит к сооружению парка с пятью ветроустановками в Пуртсе. Руководитель сферы ветроэнергетики предприятия Лаури Улм рассказывает о планируемом ветропарке и о том, какую выгоду получат от парка местные жители и как сломить в обществе сопротивление строительству ветропарков.