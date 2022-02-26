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ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Акция солидарности с Украиной прошла в Нарве у здания генконсульства России
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На уличной акции в поддержку Украины, воюющей с российской армией, 26 февраля собралось порядка сотни человек.

Местом проведения акции выбрана открытая территория перед зданием генерального консульства Российской Федерации в Нарве.

Преобладали антивоенные плакаты, а также лозунги против президента Владимира Путина и его политики.

Пара полицейских патрулей наблюдали за акцией со стороны, не вмешиваясь. Акция длилась один час и прошла без происшествий.

Мероприятие было организовано Украинским землячеством Нарвы и Нарвскими молодежными организациями. "Впервые с 1945 года в Европе идет большая война. Мы должны вместе противостоять несвободному путинскому режиму", - заявили организаторы.

Ими также было сказано: "Мы стойко стоим рядом с нашим другом - свободной и независимой Украиной в один из самых трудных периодов ее истории. Мы поможем Украине всем, чем сможем. Мы призываем правительство Эстонии, Европейский Союз и НАТО использовать все свои возможности для поддержки стойкости Украины".

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