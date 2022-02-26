ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Акция солидарности с Украиной прошла в Нарве у здания генконсульства России

Пара полицейских патрулей наблюдали за акцией со стороны, не вмешиваясь. Акция длилась один час и прошла без происшествий.

Мероприятие было организовано Украинским землячеством Нарвы и Нарвскими молодежными организациями. "Впервые с 1945 года в Европе идет большая война. Мы должны вместе противостоять несвободному путинскому режиму", - заявили организаторы.

Ими также было сказано: "Мы стойко стоим рядом с нашим другом - свободной и независимой Украиной в один из самых трудных периодов ее истории. Мы поможем Украине всем, чем сможем. Мы призываем правительство Эстонии, Европейский Союз и НАТО использовать все свои возможности для поддержки стойкости Украины".