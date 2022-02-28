Помощь для Украины можно передать в магазинах "Selver", школах и библиотеках

В Ида-Вирумаа вещи можно принести в магазины "Selver" в торгово-развлекательном центре "Astri" Нарве, в Йыхви и Кохтла-Ярве. Вирумааский координатор Красного Креста Микк Орасмаа сообщил "Северному побережью", что "Selver" соберет вещи и передаст их в распоряжение Красного Креста в Таллинне.

По данным Красного Креста, собираются только новые вещи: неиспользованные туалетные принадлежности, постельное белье, одеяла, подушки, спальные мешки и полотенца. Одежда и обувь в запросе Украины о помощи не упоминались, и эти вещи не собирают, по крайней мере, пока. "Мы планируем направлять помощь в Украину неоднократно: в марте, апреле и далее при необходимости", - сообщили в Красном Кресте.

В помощь Украине через Красный Крест можно пожертвовать и деньги: Eesti Punane Rist MTÜ, банковский счет № EE742200001180001436

В регионе Кивиыли сбор помощи для Украины начали добровольные спасатели из Пуртсе. Пожертвования принимают до 1 марта в хостеле "Everest" в Кивиыли с 15.00 до 17.00. "Эта идея пришла [бывшему старейшине Люганузе] Андреа Эйхе и руководителю клуба тхэквондо "Idablokk" Кальво Сальмусу. Нам нужен был пункт сбора в Кивиыли, куда можно было бы приносить пожертвования", - сказала Сигне Вийлоп, хозяйка хостеля "Everest". Она добавила, что если человек не может сам принести, то он может позвонить и она готова приехать. "Люди хотят пожертвовать одеяла, подушки, теплые пледы, а также зубные щетки и другие мелкие предметы гигиены", - сказала она.

С воскресенья, 27 февраля, в Йыхвиской гимназии в сотрудничестве с Эстонским Красным Крестом открыт пункт сбора помощи для жителей Украины. Пункт работает ежедневно с 10.00 до 16.00.