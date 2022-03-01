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Какую помощь Йыхви готов предложить своим дружественным городам в Украине?

Марис Тоомель. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Йыхвиский волостной старейшина Марис Тоомель отправила трем дружественным украинским самоуправлениям - городам Городня и Липовец, а также Харьковскому району - письмо, в котором сообщила, что в нынешней военной ситуации Йыхви готов оказать им поддержку. В письме отмечается, что в Эстонии и Йыхви встревожены из-за войны, которую развязала Россия, игнорируя международное право. В письме выражается сочувствие всем людям, которые потеряли из-за этой войны друзей или членов семьи. "Не колеблясь свяжитесь с нами, если чувствуете, что мы можем помочь вам", - написала Тоомель.

Йыхвиский волостной старейшина МАРИС ТООМЕЛЬ:

- В понедельник утром мы провели экстренное заседание волостного управления, чтобы обсудить это. Одно дело, что сейчас ведут через Красный Крест сбор вещей и денег для поддержки беженцев, а мы хотели бы знать, как можно помочь тем людям, которые вынуждены оставаться там на месте. Мы выясняем сейчас также, какие возможности есть сейчас в волости, чтобы предложить кров беженцам, хотя Министерство социальных дел к нам с этой темой еще не обращалось.

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