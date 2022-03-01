Какую помощь Йыхви готов предложить своим дружественным городам в Украине?
Йыхвиский волостной старейшина Марис Тоомель отправила трем дружественным украинским самоуправлениям - городам Городня и Липовец, а также Харьковскому району - письмо, в котором сообщила, что в нынешней военной ситуации Йыхви готов оказать им поддержку. В письме отмечается, что в Эстонии и Йыхви встревожены из-за войны, которую развязала Россия, игнорируя международное право. В письме выражается сочувствие всем людям, которые потеряли из-за этой войны друзей или членов семьи. "Не колеблясь свяжитесь с нами, если чувствуете, что мы можем помочь вам", - написала Тоомель.