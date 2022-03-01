Какую помощь Йыхви готов предложить своим дружественным городам в Украине?

Йыхвиский волостной старейшина МАРИС ТООМЕЛЬ:

- В понедельник утром мы провели экстренное заседание волостного управления, чтобы обсудить это. Одно дело, что сейчас ведут через Красный Крест сбор вещей и денег для поддержки беженцев, а мы хотели бы знать, как можно помочь тем людям, которые вынуждены оставаться там на месте. Мы выясняем сейчас также, какие возможности есть сейчас в волости, чтобы предложить кров беженцам, хотя Министерство социальных дел к нам с этой темой еще не обращалось.