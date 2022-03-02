Пограничная Нарва стала оживленным транзитным пунктом для людей из воюющих стран

Вынужденные переселенцы Дина (32) и Андрей (34) оказались в Нарве проездом из Москвы в Таллинн. Едут с несчетной кучей сумок, чемоданов и с собакой. Пара прожила в российской столице последние три года, проработав в сфере айти и рекламы. Их родной город - Харьков.

Когда началась война, оставаться в Москве, по рассказу супругов, стало украинцам небезопасно - ими начала живо интересоваться полиция. Собрать пожитки и уехать решили буквально за пару часов в ночь на воскресенье - и вот уже во вторник они в Нарве.

Люди едут на запад кто куда

За Диной, Андреем и их собакой в Нарву прибыл заказанный микроавтобус. В Таллинне ждут друзья - тоже харьковчане. "Сперва к ним, а потом посмотрим", - рассказывает Дина, совершенно не уверенная, где они все окажутся в перспективе следующих месяцев, лет.

Рядом с их транспортом загружаются в легковое такси и другие люди со скарбом, только-только пересекшие границу. Далеко не все готовы говорить с репортером о своей незавидной участи. Тут же на Петровской площади Нарвы делает перекур народ из рейсового автобуса по маршруту Санкт-Петербург - Таллинн. Хорошо видно по озабоченным лицам пассажиров, что это отнюдь не туризм.

Вопрос о будущем разбегающихся украинцев, русских и конкретно их семьи отзывается особой печалью в голосе Дины: "Знаете, на этот вопрос сейчас очень сложно ответить".

- Непонятно, что будет в Украине, когда все это закончится, как она отстроится заново. Хочется, чтобы это произошло поскорее и чтобы Украина осталась той же независимой, - говорит молодая женщина из украинского русскоязычного Харькова, оказавшаяся не по доброй воле в эстонской русскоязычной Нарве.

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Украинцы нуждаются в помощи

В Украине у Дины с Андреем много родственников и родители. Связь с ними поддерживается. Известно, что тамошняя родня перемещается с места на место, спасаясь от ударов и разрушений.

Дина считает, что прямо сейчас ее с Андреем задача - подготовить в Европе место для приезда членов семьи. Это на случай, если или когда придется действовать экстренно. Андрей добавляет, что вся родня в Украине сейчас тоже проводит большую координационную работу, помогая друг другу.

Дина спрашивает у репортера "Северного побережья", как связаться в Эстонии с кем-то, кто собирает и оказывает помощь людям в Украине. Вновь прибывшая пара надеется пригодиться.

Украинцам под российскими пулями и ракетами, по словам Андрея, действительно нужна и моральная поддержка, и гуманитарная помощь. Самая нужда в повседневных продуктах и медикаментах, лекарствах.