Пограничная Нарва стала оживленным транзитным пунктом для людей из воюющих стран
На площадь перед Нарвским погранпунктом постоянно прибывают все новые и новые люди, целые семьи - с чемоданами, пожитками и домашними животными.
На площадь перед Нарвским погранпунктом постоянно прибывают все новые и новые люди, целые семьи - с чемоданами, пожитками и домашними животными.
Вынужденные переселенцы Дина (32) и Андрей (34) оказались в Нарве проездом из Москвы в Таллинн. Едут с несчетной кучей сумок, чемоданов и с собакой. Пара прожила в российской столице последние три года, проработав в сфере айти и рекламы. Их родной город - Харьков.
Когда началась война, оставаться в Москве, по рассказу супругов, стало украинцам небезопасно - ими начала живо интересоваться полиция. Собрать пожитки и уехать решили буквально за пару часов в ночь на воскресенье - и вот уже во вторник они в Нарве.
За Диной, Андреем и их собакой в Нарву прибыл заказанный микроавтобус. В Таллинне ждут друзья - тоже харьковчане. "Сперва к ним, а потом посмотрим", - рассказывает Дина, совершенно не уверенная, где они все окажутся в перспективе следующих месяцев, лет.
Рядом с их транспортом загружаются в легковое такси и другие люди со скарбом, только-только пересекшие границу. Далеко не все готовы говорить с репортером о своей незавидной участи. Тут же на Петровской площади Нарвы делает перекур народ из рейсового автобуса по маршруту Санкт-Петербург - Таллинн. Хорошо видно по озабоченным лицам пассажиров, что это отнюдь не туризм.
Вопрос о будущем разбегающихся украинцев, русских и конкретно их семьи отзывается особой печалью в голосе Дины: "Знаете, на этот вопрос сейчас очень сложно ответить".
- Непонятно, что будет в Украине, когда все это закончится, как она отстроится заново. Хочется, чтобы это произошло поскорее и чтобы Украина осталась той же независимой, - говорит молодая женщина из украинского русскоязычного Харькова, оказавшаяся не по доброй воле в эстонской русскоязычной Нарве.
В Украине у Дины с Андреем много родственников и родители. Связь с ними поддерживается. Известно, что тамошняя родня перемещается с места на место, спасаясь от ударов и разрушений.
Дина считает, что прямо сейчас ее с Андреем задача - подготовить в Европе место для приезда членов семьи. Это на случай, если или когда придется действовать экстренно. Андрей добавляет, что вся родня в Украине сейчас тоже проводит большую координационную работу, помогая друг другу.
Дина спрашивает у репортера "Северного побережья", как связаться в Эстонии с кем-то, кто собирает и оказывает помощь людям в Украине. Вновь прибывшая пара надеется пригодиться.
Украинцам под российскими пулями и ракетами, по словам Андрея, действительно нужна и моральная поддержка, и гуманитарная помощь. Самая нужда в повседневных продуктах и медикаментах, лекарствах.
- Главный вопрос там сейчас - аптеки и базовое продовольствие. Есть те, кто закупили слишком много, а есть те, кто не успели ничего сделать и сидят в подвалах. Это беда, потому что в магазинах и аптеках, как правило, ничего нет. Хотя, конечно, одеяла и одежда тоже очень нужны людям, давно сидящим в метро и подземельях, - рассказал Андрей.
Эстонская погранохрана подтверждает, что в последние дни стало больше людей, пересекающих границу в обоих направлениях. Во-первых, это может быть связано с отменой воздушного сообщения.
Оживление также связано с обвалом курса рубля: границу пересекают нарвитяне, рассчитывающие на выгодные покупки в России.
Также через Нарвский погранпункт проезжают европейцы, спешно покидающие Россию.
В общем за период 25-28 февраля границу в Нарве пересекли 8394 человека. Большинство (4825) пересечений сделано по направлению из России в Эстонию.
Около сотни из этого числа прибывших в Эстонию через Нарву - граждане Украины. Большинство не планируют, по данным погранохраны, оставаться в нашей стране, а направляются дальше. Например, в Польшу и Литву, где их семьи и родственники.
- Работа в пунктах пересечения границы идет в штатном режиме. Мы также учитываем, что на наши пограничные пункты могут прибыть больше граждан Украины, которые хотят вернуться домой или выехать из России через Эстонию, - прокомментировала обстановку сотрудница Нарвского погранпункта, комиссар Кятлин Лийва.
Возможности для прибытия в Эстонию и нахождения здесь облегчены сейчас для всех людей с паспортом гражданина Украины. У наших стран и прежде был безвизовый режим, но теперь возможен въезд, если даже нет так называемого биометрического паспорта.
Более того, по решению Департамента полиции и погранохраны, граждане Украины, у кого в ближайшее время истекает основание на пребывание в Эстонии, с 24 февраля могут и дальше находиться в ней.
По словам Кятлин Лийва, на Нарвский погранпункт пока не прибывали те, у кого не было бы действующего документа для пересечения границы. То есть особым режимом никто здесь пока не воспользовался.
Украинцы Дина и Андрей, приехавшие из Москвы, рассказали, что путь до границы и ее пересечение оказались сложными более всего в эмоциональном плане: ехали и читали новости о страшных событиях на родине. "От этого тяжело", - сокрушается Дина.
Отношение со стороны людей в форме на обоих берегах пограничной реки было, по рассказу Андрея, корректным. Сложности были только с провозом собаки.
- Не хватает (на веб-сайте полиции и погранохраны Эстонии) какой-то простой инфографики о том, что нам нужно иметь с собой. На практике оказалось, что хватает по сути одного паспорта, но мы, не зная этого, накануне в срочном порядке делали ПЦР-тест на коронавирус, отстояли огромную очередь в ветклинике и три часа потратили, ожидая документы на собаку. Все это оказалось неактуальным, - рассказал Андрей о проделанном пути в Эстонию.
Кятлин Лийва из погранохраны поясняет: "Пограничники готовы инструктировать людей в случае необходимости".
- В нынешнее трудное время мы должны помочь людям Украины, - ранее заявлял гендиректор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер.