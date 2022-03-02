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Пограничная Нарва стала оживленным транзитным пунктом для людей из воюющих стран

На площади у Нарвского погранпункта перекур у пассажиров автобуса по маршруту Санкт-Петербург - Таллинн. Это отнюдь не туризм. ФОТО: Ilja Smirnov / Põhjarannik

На площадь перед Нарвским погранпунктом постоянно прибывают все новые и новые люди, целые семьи - с чемоданами, пожитками и домашними животными.

Вынужденные переселенцы Дина (32) и Андрей (34) оказались в Нарве проездом из Москвы в Таллинн. Едут с несчетной кучей сумок, чемоданов и с собакой. Пара прожила в российской столице последние три года, проработав в сфере айти и рекламы. Их родной город - Харьков.

Когда началась война, оставаться в Москве, по рассказу супругов, стало украинцам небезопасно - ими начала живо интересоваться полиция. Собрать пожитки и уехать решили буквально за пару часов в ночь на воскресенье - и вот уже во вторник они в Нарве.

Люди едут на запад кто куда

За Диной, Андреем и их собакой в Нарву прибыл заказанный микроавтобус. В Таллинне ждут друзья - тоже харьковчане. "Сперва к ним, а потом посмотрим", - рассказывает Дина, совершенно не уверенная, где они все окажутся в перспективе следующих месяцев, лет.

Рядом с их транспортом загружаются в легковое такси и другие люди со скарбом, только-только пересекшие границу. Далеко не все готовы говорить с репортером о своей незавидной участи. Тут же на Петровской площади Нарвы делает перекур народ из рейсового автобуса по маршруту Санкт-Петербург - Таллинн. Хорошо видно по озабоченным лицам пассажиров, что это отнюдь не туризм.

Вопрос о будущем разбегающихся украинцев, русских и конкретно их семьи отзывается особой печалью в голосе Дины: "Знаете, на этот вопрос сейчас очень сложно ответить".

- Непонятно, что будет в Украине, когда все это закончится, как она отстроится заново. Хочется, чтобы это произошло поскорее и чтобы Украина осталась той же независимой, - говорит молодая женщина из украинского русскоязычного Харькова, оказавшаяся не по доброй воле в эстонской русскоязычной Нарве.

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Украинцы нуждаются в помощи

В Украине у Дины с Андреем много родственников и родители. Связь с ними поддерживается. Известно, что тамошняя родня перемещается с места на место, спасаясь от ударов и разрушений.

Дина считает, что прямо сейчас ее с Андреем задача - подготовить в Европе место для приезда членов семьи. Это на случай, если или когда придется действовать экстренно. Андрей добавляет, что вся родня в Украине сейчас тоже проводит большую координационную работу, помогая друг другу.

Дина спрашивает у репортера "Северного побережья", как связаться в Эстонии с кем-то, кто собирает и оказывает помощь людям в Украине. Вновь прибывшая пара надеется пригодиться.

Украинцам под российскими пулями и ракетами, по словам Андрея, действительно нужна и моральная поддержка, и гуманитарная помощь. Самая нужда в повседневных продуктах и медикаментах, лекарствах.

- Главный вопрос там сейчас - аптеки и базовое продовольствие. Есть те, кто закупили слишком много, а есть те, кто не успели ничего сделать и сидят в подвалах. Это беда, потому что в магазинах и аптеках, как правило, ничего нет. Хотя, конечно, одеяла и одежда тоже очень нужны людям, давно сидящим в метро и подземельях, - рассказал Андрей.

Оживление на границе

Эстонская погранохрана подтверждает, что в последние дни стало больше людей, пересекающих границу в обоих направлениях. Во-первых, это может быть связано с отменой воздушного сообщения.

Оживление также связано с обвалом курса рубля: границу пересекают нарвитяне, рассчитывающие на выгодные покупки в России.

Также через Нарвский погранпункт проезжают европейцы, спешно покидающие Россию.

В общем за период 25-28 февраля границу в Нарве пересекли 8394 человека. Большинство (4825) пересечений сделано по направлению из России в Эстонию.

Около сотни из этого числа прибывших в Эстонию через Нарву - граждане Украины. Большинство не планируют, по данным погранохраны, оставаться в нашей стране, а направляются дальше. Например, в Польшу и Литву, где их семьи и родственники.

- Работа в пунктах пересечения границы идет в штатном режиме. Мы также учитываем, что на наши пограничные пункты могут прибыть больше граждан Украины, которые хотят вернуться домой или выехать из России через Эстонию, - прокомментировала обстановку сотрудница Нарвского погранпункта, комиссар Кятлин Лийва.

Легкодоступной информации маловато

Возможности для прибытия в Эстонию и нахождения здесь облегчены сейчас для всех людей с паспортом гражданина Украины. У наших стран и прежде был безвизовый режим, но теперь возможен въезд, если даже нет так называемого биометрического паспорта.

Более того, по решению Департамента полиции и погранохраны, граждане Украины, у кого в ближайшее время истекает основание на пребывание в Эстонии, с 24 февраля могут и дальше находиться в ней.

По словам Кятлин Лийва, на Нарвский погранпункт пока не прибывали те, у кого не было бы действующего документа для пересечения границы. То есть особым режимом никто здесь пока не воспользовался.

Украинцы Дина и Андрей, приехавшие из Москвы, рассказали, что путь до границы и ее пересечение оказались сложными более всего в эмоциональном плане: ехали и читали новости о страшных событиях на родине. "От этого тяжело", - сокрушается Дина.

Отношение со стороны людей в форме на обоих берегах пограничной реки было, по рассказу Андрея, корректным. Сложности были только с провозом собаки.

- Не хватает (на веб-сайте полиции и погранохраны Эстонии) какой-то простой инфографики о том, что нам нужно иметь с собой. На практике оказалось, что хватает по сути одного паспорта, но мы, не зная этого, накануне в срочном порядке делали ПЦР-тест на коронавирус, отстояли огромную очередь в ветклинике и три часа потратили, ожидая документы на собаку. Все это оказалось неактуальным, - рассказал Андрей о проделанном пути в Эстонию.

Кятлин Лийва из погранохраны поясняет: "Пограничники готовы инструктировать людей в случае необходимости".

- В нынешнее трудное время мы должны помочь людям Украины, - ранее заявлял гендиректор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер.

Помощь людям, оказавшимся в беде из-за войны в Украине

  • В Эстонии действует инфотелефон 1247 для оказания помощи по связанным с Украиной вопросам. Из-за границы следует набирать: (+372) 600 1247. Информацию можно получить и на веб-сайте: www.kriis.ee/ru
  • В приграничном городе Нарве открыта своя круглосуточная телефонная линия для помощи беженцам и переселенцам: (+372) 5787 4009. Данный номер обслуживает Нарвский департамент социальной помощи.
  • В Нарве созвана специальная кризисная команда чиновников под руководством мэра города для подготовки к вероятному приему военных беженцев.
  • Для поддержки семей работников, кто будут оказывать кризисную помощь, в одном из детсадов Нарвы откроется круглосуточная группа. Кроме того, горуправа ищет на арендном рынке 10-15 квартир, чтобы разместить ожидаемых беженцев. Подготовительная работа координируется с украинским землячеством, чья помощь будет неоценимой.

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