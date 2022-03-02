Виктор Морозов стал чемпионом Эстонии среди взрослых с новым рекордом

17-летний Морозов улучшил личный рекорд, установленный в середине января в Ахтме, на 15 сантиметров. Это также его абсолютный самый длинный официальный прыжок, поскольку на открытом стадионе его лучший запротоколированный результат составляет 15,46. В тройном прыжке он улетал и на 16,14 метра, но при попутном ветре сильнее допустимого. В эстонском рейтинге всех времен Морозов благодаря новому личному рекорду поднялся на 16-е место.

На чемпионате Эстонии в помещении Морозов вышел победителем из равной дуэли с сыном олимпийского чемпиона в тройном прыжке Яака Уудмяэ Яаком Йоонасом Уудмяэ, который уступил Морозову всего восемь сантиметров.

Две серебряных медали на взрослом зимнем чемпионате завоевала 16-летняя кохтла-ярвеская школьница Анна Паненко. В прыжках в длину она показала результат 6,09, в тройном прыжке - 12,86. Оба результата совсем немного уступают ее личному рекорду.

Морозов и Паненко тренируются в клубе "Atleetika" под руководством Александра Хворых.

Намного улучшивший свои личные рекорды в беге на средние дистанции в начале года учитель физкультуры Йыхвиской русской основной школы Денис Шалкаускас на зимнем чемпионате стал серебряным медалистом в беге на 800 и 1500 метров. Результаты 1.52,26 и 3.55,83, правда, несколько слабее показанных в начале года, но на форму спортсмена наложил отпечаток перенесенный коронавирус.

В беге на 800 метров чемпионом Эстонии в помещении стал уроженец Ида-Вирумаа Денис Салмиянов, представляющий сейчас тартуский "Kalev". Его победное время 1.51,78 котируется высоко: за все время пробежать эту дистанцию быстрее в помещении смогли всего семь спортсменов.

В Ида-Вирумаа уехала победа и в женской ходьбе на 3000 метров, где занявшей первое место с результатом 15.45,04 Марии Ивановой из силламяэского "Kalev" составили конкуренцию всего три спортсменки, и все из Ида-Вирумаа. Второе место заняла Полина Симоненко из кохтла-ярвеского клуба "Atleetika", а третье - всего несколько месяцев назад отметившая 15-летие Алина Демидович из силламяэского "Kalev".